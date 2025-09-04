Парадоксът на завладените – не им пречи много-много. Докога?

Що е то парадокс? Стига с клишето за "Параграф 22", от тази седмица си имаме нов български пример. Той е хем нов, хем стар като Прехода ни. Даде го гражданско движение БОЕЦ. Примерът може да се опише спокойно с доста популярното "тука е така".

Как е? Ами така - "граждански строителен надзор" вместо държавен. Нямащи правомощия по Конституция и закон правят показна проверка и изискват документи от други, които (уж) имат правомощия да извършат ремонт в държавна сграда, защото ползвателите на сградата са им ги осигурили посредством договор, който не са длъжни да покажат на "гражданите". Нямащите правомощията демонстрират чрез съвременни технологични средства, че имащите правомощия най-малкото следва да бъдат поразпитани и проверени от определените за това по закон институции. Ама не е законно.

Пардокс, бре – вместо имащите правомощия да дават пример за безупречност, нямащите се мъчат да го направят вместо тях. Част от тези, които на книга раздават правомощия, тръгнаха на проверка – да видят как я карат тези с дадените правомощия, защото няма кой друг задължен по закон да го стори. Раздаващите правомощия на книга са ходещите да гласуват. Но тези с правомощията отдавна са си ги взели сами.

Още: БОЕЦ влезе в "офиса на Пеевски" с въпроси за Магнитски: Картината отвътре (ВИДЕО)

Ако не сте се объркали дотук, ясно ви е защо в България е така. Всеки се оплаква, почти всеки го прави във Фейсбоклук, Тик-Так и т.н. соцфеномени, чат-пат някой ходи на протест (вчера в София хората бяха доста, похвално, но отново въпросът е какъв е резултатът - неведнъж протестите в София са по-мащабни и енергията не се канализира: "Отпор срещу диктатурата": Нов протест на "Правосъдие за всеки" в центъра на София (СНИМКИ и ВИДЕО), почти никой не гласува и абсолютно никой не се ядосва толкова на "тука е така", че да вземе дървото и да стане иначе. Няма значи парадокс – при тази логическа последователност различен резултат от стабилност на сегашното управление не може да има.

Ако пък сте се вече объркали, значи няма смисъл да обяснявам и примери като този - когато в дело за секс с малолетна адвокат заяви, че 13-годишно момиче не е дете, понеже в днешно време всички знаем как се развиват 13-годишните, това следва да не е просто новина, а клеймо за въпросния "юрист" завинаги. Клеймо да си търси работа от чистач на обществени тоалетни надолу. А не - тука е така и нищо.

Но тука е така – дивим се и трябва да обясняваме очевидните неща. И не правим каквото е необходимо с очевидното – да е реалност, а не дъвка за научни изследвания!

Още: Случаите с Коцев и Барбутов: Прокуратурата и хватките, които петнят българското правосъдие

Автор: Ивайло Ачев