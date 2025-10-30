"Премостил" или цопнал в блатото: Еврото на Борисов - в магазините на Пеевски

“Премостих и поемайки всички подигравки срещу мен...“ Така въздъхна този уикенд лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и за пореден път се опита да обясни на партийния си актив и на българския народ защо другарува политически с ДПС “Ново начало“ на санкционирания за корупция в САЩ и Великобритания по глобалния закон “Магнитски“ и пишман архитект на държавата с главно “Д“ Делян Пеевски. То, видите ли, било за да има държава. То, видите ли, било, за да не изтърве бюджетния дефицит някой служебен премиер от домовата книга. То, видите ли, било за хората. А те, ГЕРБ, дето вкарали България в банковия съюз, в Шенген и сега – в еврозоната, вместо да им благодарят, им се подиграват и разправят, че са оглозгани от Пеевски. А те, хората на Пеевски, видите ли, не искали нищо – нито министри, нито постове в парламента.

А иначе той, Пеевски, както каза по-рано Борисов, бил разбран човек, знаели се от 20 години. Каквото кажел той (Пеевски), Борисов си държал на думата и го изпълнявал. И обратното. А дали?

Активите - за друг

Само че вече активите, които си приписват “осигурилите Шенген и еврозоната“, вече ще се пишат плюсове на друг. Или еврото на Борисов, директно от пощенските клонове, ще отиде право в “магазините за хората“ на Пеевски.

Иначе казано каквито и чудеса да извърши правителството на Росен Желязков (ГЕРБ, БСП и ИТН), подкрепяно от ДПС “Ново начало“, ще отнесе само пасивите. Активите са за този, който ги крепи, но без да поеме отговорността от прякото участие във властта. Как ли?

Ами със старите номера, прилагани от ГЕРБ в зората на партията – с овладяване на местната власт.

Вече се вижда и с просто око, че Пеевски превзема местната власт. Като увертюра преди да глътне и националната, както ГЕРБ навремето. Помните ли колко години Бойко Борисов беше кмет на София? И какви структури имаше ГЕРБ в провинцията?

За един - тиумфално, за друг - печално

Вече открито се говори, че корпулентният феномен е зяпнал да погълне и най-голямата партия в парламента – ГЕРБ. Областният управител на Разград от ГЕРБ вече пристана на Пеевски. Някои кметове-гербисти също.

След резултатите от частичните местни избори в Пазарджик, триумфални за “Новото начало“ и печални за ГЕРБ, последва избухване (може би контролирано), от страна на все още лидера на партията Бойко Борисов: ГЕРБ няма място в това управление, трябва да се преформатираме, рече той. После демонтративно си изтегли депутатите и няколко пъти провали кворума в парламента. И какво от това?

След това, от името на ГЕРБ, покани ДПС - “Ново начало“ да поеме своята отговорност и да влезе във властта. Но направи уговорката, че щял да чака какво ще кажат другите коалиционни партньори – БСП и ИТН.

А после – всички видяхме. Няколко часа тайнствени разговори в присъствието на човек от “Новото начало“. На следващия ден – паметно кадро в стил Пеевски.

Резултат – 4 на 5 в полза на Пеевски. На снимката са четирима от ГЕРБ и петима от ДПС. В центъра – Пеевски с главно “Д“, а по-“улево“, отдясно – Бойко Борисов. Дясна ръка, засега?

Как да сготвим набързо

Снимка ДПС - “Ново начало“

И дежурният рефрен на Пеевски – ще подкрепяме това правителството, докато работи за хората. Правим го за хората, без да искаме нищо, без да влизиме във властта нито в парламента, нито в правителството.

Готово. Правителството е сготвено отдавна, а “премостилият“ Бойко Борисов също е съвсем готов и вече изстива.

Остава досготвянето на електората по места с любезното съдействие на хипотетичното гражданско общество в България, което напоследък не вижда по-далеч от хладилника си. И именно през хладилника ще го досготвят. Тъкмо по коледните и новогодишните празници ще отворят прословутите изобретени от Пеевски “магазини за хората“.

Те щели да се помещават в обектите на Централния кооперативен съюз (ЦКС). Нямало да са в пощите. Та в тези магазини щели да се продават около 30 вида хранителни стоки с надценки само до 10%.

Няма значение, че проектът с държавните магазини претърпя пълно фиаско в няколко европейски страни, сред които и съседна Румъния. На Пеевски тази антипазарна глупост не му трябва като дългосрочен проект.

Важното е, че в малките населени места хората, като си обменят левовете в евро в пощата, ще го отнесат право в магазина на Пеевски. Ще понапазаруват евтино и ще го славят. Пък на местните избори ще пуснат бюлетинката за този, който ги е нахранил. Хич няма да им пука дали пазаруват с еврото на Борисов, Петков, Денков или някой друг.

Пенсионерите кълват на евтиното, някои от младите – на патриотарстване, а другите не гласуват. Независимо, че и тях ги сготвят в казана.

Автор: Спасиана Кирилова