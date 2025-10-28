"Не сме предали Киселова". Да, само нея не сте, другари

Разтърчаха се бесепари по телевизиите да обясняват как не са предали Наталия Киселова, като са кандисали за ротацията на председателското място в Народното събрание. В интересна ситуация се озоваха - хем трябва да преглътнат обидата от Борисов, хем да се направят на мъже и да поискат нещо в замяна. Без значение какво - плосък данък или вълнообразна данъчна политика.

Но както знаем, на "Позитано" 20 е обичайна практика да изритват своите. Кого ли не прогониха, кого ли не изтъргуваха. И все под благовидния претекст да е добре за партията. А, да - и за стабилността в държавата да е добре. Та случаят с Киселова не е прецедент. Още: Младежкият лидер на БСП не харесва ротацията, говори за "емоционален изблик" на Борисов

Макар че, честно казано, прецедентите у нас се множат стремглаво.

Защо не ротираме и главния прокурор?

Първо беше това с председателя на Народното събрание. После, ако си спомняте, имаше договорка за ротиране на премиерите, само дето Мария Габриел не я огря. Но пък идеята остана. Може пак да потрябва, ако се появят достатъчно наивни реципиенти.

Още тогава Росен Желязков се обяви против този въртелив модел, но днес си трае - по обясними причини. Още: Росен Желязков: Ротацията е експеримент, който не трябва да съществува повече

Ама защо да не ротираме и президента? Една година да е избраният, а всички следващи - останалите неизбрани? Чудничко би било! Най-сетне и Йоло Денев ще се уреди, завалията.

Също така можем да ротираме главния прокурор. Помислете само - в тази идея има доста хляб. Можем даже с машината на времето да върнем Цацаров и Гешев и ще получим почти голям шлем, като си ги завъртим един след друг.

Ту единият отгоре, ту другият отдолу

Истината е, че се ротират две корпулентни фигури, знаем кои. Ама как се ротират, знаете ли? Като във вица - ту единият е отгоре, ту другият е отдолу.

И сега този, дето е отдолу, явно нещо недоволства и разчиства - поне това, което е по силите му. Нищо, нека чисти. Той накрая идва Горският и всичко ще заблести от чистота.

Колкото до БСП - явно ги чака последният танц и явно си го знаят. Нинова може и да беше серт, но поне се държеше мъжки - захапеше ли нещо, не пускаше. Днешните другари захапаха един от най-високите постове в държавата с цената на хиляда компромиса, а го пуснаха с такава лекота, че човек почва да си мисли дали пък не са главни герои в някоя видео- или фотосесия? Или просто слушкат, за да папкат? Още: Драгомир Стойнев: ИТН предложиха ротацията на председателя на парламента

"Не сме предали Киселова" е новият им лайтмотив. Да, може би само нея не сте. Но пък сте предали поне две поколения леви избиратели, уважаеми другари. По тази причина днес вашите хора се щурат между Ренесанси, Саби и Мании за величие.

Автор: Стефан Стефанов