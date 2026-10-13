Сянката на цар Самуил

Първо

Преди вече десетина дни две събития насочиха вниманието на европейската и световната общественост към Балканите – посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в страните от Западните Балкани, кандидатки за членство в ЕС, и пренасянето на тленните останки на българския цар Самуил от Солун в София.

Резултатите от посещението на фон дер Лайен в балканските страни тепърва ще бъдат преразгледани и обсъдени, но по отношение на Северна Македония тя беше конкретна и ясна в Скопие – договореното трябва да се изпълни, т.е. българите да бъдат включени в Конституцията на Република Северна Македония, за да започнат преговори и съветът, даден на политиците - да има контакти и разговори с представители на българското правителство и властите като цяло. Още: Цар Самуил: Дадохме на Гърция ценности, ще даваме още – министър Милошев отговори така ли е

За включването на българите в Конституцията на Република Северна Македония (РСМ), македонският премиер изрази недоволството си с тих глас, но съветът за контакти беше незабавно приет, като беше изпратена покана до министъра на външните работи на България Велислава Петрова-Чамова за директни разговори с македонския министър Тимчо Муцунски. Последните новини показват, че поканата е приета, в определен формат на посещение и разговори.

Второ

Всички известни световни агенции като AFP, BBC и много други, цялата световна общественост, проследиха с безпрецедентен интерес най-голямото събитие през последните тридесет години на Балканите - пренасянето на тленните останки на българския цар Самуил, от музея в Солун, в църквата "Света София" в София. Владетелят на Първото българско царство беше пренесен в София с пищна церемония. Още: Тържествено посрещане на костите на цар Самуил в София (ВИДЕО)

На окончателното пренасяне в Солун говориха министър-председателите на България и Гърция, Радев и Мицотакис, а самолетът с тленните останки беше ескортиран от границата на България до София, от самолети на българските военновъздушни сили. Стотици хиляди хора от цяла България, заедно с българи от диаспората, включително многобройни македонски българи, последваха организирано шествието, така че накрая всички се събраха, първо на площад Батенберг, а след това пред и в църквата "Света София". Останките му бяха положени в саркофаг, изработен от прилепски мрамор в църквата, която е била свидетел на неговото време. По време на заупокойната литургия, освен българския патриарх Даниил, служиха двама протодякони с особено интересни корени – Деян Коруноски, роден в Прилеп, и Иван Петков, роден в Истанбул и потомък на цариградски българи. Асоциациите бяха ясни – патриархът, роден в България, протодяконите, единият роден в Прилеп, Вардарска Македония, а другият роден в Константинопол, вероятно родом от Беломорска Македония или Източна Тракия. Това беше пример за вечните амбиции за духовно единство на българското племе. Амбициите на Светата екзархия и покровителството под сянката на цар Самуил. Още: 6 октомври: Почитаме паметта на цар Самуил

Трето

„Българският външен министър Велислава Петрова-Чамова ще проведе двустранна среща с македонския външен министър Тимчо Муцунски в кулоарите на министерската среща, посветена на Коридор 8, която ще се проведе в София в четвъртък.“ Това е най-многото, което знаем, поне към момента. С такава атмосфера ще се сблъска и Муцунски.

Снимка Министерски съвет

Високо ниво на самочувствие на българския народ, общо съзнание за призната държавна приемственост повече от 1300 години, материално и финансово благополучие на българското общество, както и засилен интерес към духовното наследство на собствения народ. И тук уменията, способностите и знанията на нашия външен министър изобщо не са важни. Тук решава българската страна и в този момент се съмнявам, че има някой, не само в българското външно министерство, но и в целия български партиен живот на противоположни партийни интереси, който ще подпише на Муцунски или дори ще му позволи да развива тези за “вековната македонска идентичност, вековния език и нация“! Още: Преди повече от 1000 години цар Самуил защити Средец, а днес Средец го посрещна достойно

Ако самата Урсула фон дер Лайен е казала, че включването на българите в Конституцията на македонските българи е необходимост, то е още по-малко разумно да се говори за някакво "забавено включване" на българи. Българската общност в РСМ няма да позволи, под името някакво "забавяне", да бъде заложник на капризите на управляващия елит тук. В края на краищата, в самата България няма такъв мандат, който да подпише подобна формулировка... това противоречи на приетите позиции на българския парламент и единството на партиите относно правата на македонските българи. Подобно релативизиране на историята и подход към фактите, скрит под завесата на някаква "мултиперспективност", няма да може да мине. Единствената надежда, която остава, е някой силен "отвън" да повлияе на българското ръководство, но това е само надеждата на жадния в пустинята.

Муцунски е безсилен тук. Той ще има нещастието посещението му, независимо от неговата благосклонност или не, да премине под сянката на цар Самуил, под сянката на този, който управляваше почти цяла Македония и част от България и Гърция, в името на собствената си етническо-българска принадлежност, в името на България като единствена сила в този момент от историята, която се противопоставяше на всемогъщата империя Византия. Още: Изследването на костите на цар Самуил: Очаква се да излезе много информация за него

Урсула фон дер Лайен е реалност и македонските надежди в този смисъл са реални... Цар Самуил е реалност, превърнала се в мит. А реалността никога не е успявала да преодолее митовете!

Автор: Владимир Перев