Таки, Ами, "златният" граничен контрол и Ружа Игнатова: Размиг Чакърян загуби дело за клевета срещу BIRD

Решението на съдия Красен Вълев от Софийски районен съд вече се превърна в практика за много състави по подобен род дела. Това е ключовото изречение в публикация в официалната страница във Facebook на разследващия сайт Bird.bg, с която се изразява задоволство от решение на Върховния касационен съд (ВКС), с което окончателно медията печели дело срещу Размиг Чакърян-Ами, което Ами е завел с искане за обезщетение от 20 000 лева заради клеветнически според него материали, насочени срещу името му. Ами влезе на фокус на общественото вниамние покрай историята с ГКПП Капитан Андреево и фитосанитарния контрол там – т. нар. златна лаборатория и фирма "Евролаб", както и историите за т. нар. златен гьол/златната локва, които по същество касаят профилактична дезинфекция на влизащите в България превозни средства от Турция.

Решението на ВКС е много знаково, защото то всъщност допълва картината по решение, с което и Иван Петлешков губи дело за клевета срещу Bird.bg - при това двете решения на ВКС излизат почти по едно и също време. Името на Петлешков нашумя заради убийството на финансовия благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов - Петлешков в две отделни позиции (ТУК и ТУК) отрече да има отношение с престъпното деяние. Свързващото звено в двете заведени дела е материал от началото на 2023 година за предполагаемото убийство на криптокралицата Ружа Игнатова – в статията се прокарва версия, че зад това неразкрито от нито една служба за сигурност или правосъден орган деяние стои Христофорос Аманатидис-Таки, а имената на Ами и Петлешков присъстват в статията с твърдения, че са свързани с Таки – ОЩЕ: Няма клевети срещу Иван Петлешков в статии на BIRD: Материали за Ружа Игнатова, Пеевски и Доган

По делото, заведено от Чакърян, главните претенции са заради друга статия – тя вече е част от от по-голямата история за Капитан Андреево. Въпросната статия пак е от началото на 2023 година, публикувана е преди материала за предполагаемото убийство на Ружа Игнатова, и е със следното заглавие: "Златна митница: Гербер премести митницата на Капитан Андреево на "златния паркинг" на Таки". Ето заради какво в материала Чакърян води съдебно дело и съответно ВКС не приема неговата гледна точка:

"Митницата е временно преместена на паркинг, собственост на Р. Ч. А., приближен на Т.." "Председател на ОС в граничния град е Г. Е., бивш депутат от ГЕРБ, приближен на Б. Б. и адвокат на "Евролаб 2011". Това е фирмата със "златната лаборатория" на Капитан Андреево. Според запознати той е личен избор на близкия до Т. Р. Ч.-А.." "Паркингът е ключов елемент от една доходоносна триада – "златния гьол", "златната лаборатория" и "златният паркинг", преминаването през които е задължително за повечето тирове, влизащи на Капитан Андреево. Обслужването 3 в 1 на влизащите в България от Турция тирове със селскостопанска стока носеше на собствениците средно по 850 лева на камион". "По-рано разследване на BIRD показа връзките зад тези бизнеси. Всички те водят към Х. А.-Т. и са част от схемите на организираната престъпност за овладяване на границата. Политическите връзки, без които схемата не би могла да функционира, водят към ПП ГЕРБ и ПП "Има такъв народ". "След като държавата иззе работата на "златната лаборатория", за което "Евролаб 2011" води съдебни дела, приходите за граничната групировка на Т. намаляха съществено. Новата "златна митница", уредена от човек на ГЕРБ, може да се разглежда като своеобразна компенсация. Освен това на паркинга функционират казино и ресторант за услаждане на живота на залостените там тираджии, които също генерират доход за групировката". "В плетеницата от фирми и подставени лица покрай хранилката на "Капитан Андреево" има отчетлива следа, която води към ПП ГЕРБ и силовата групировка СИК, до която е бил близък лидерът на ГЕРБ Б. Б.." "Факт е, че именно депутатите от ГЕРБ, заедно с тези от ИТН, ревностно бранеха в парламента интересите на "Евролаб 2011", представлявана от В. Д., сламения човек на Р. Ч.-А.."

Изрично ВКС посочва, че предишната съдебна инстанция е приела следното: Чакърян е едноличен собственик на капитала на дружеството, стопанисващо паркинга, описан в журналистическата статия. Освен това: според въззивния съд "оценъчните съждения, насочени към лицето, не подлежат на проверка за вярност, защото те представляват коментар на факти, а не възпроизвеждат обстоятелства от обективната действителност". А специално за твърдението, че Чакърян е приближен на Аманатидис-Таки, въззивният съд казва: "(...) правомерна интерпретация на посочената връзка между това лице (Таки) и ищеца (Ами) чрез участието им в ДЗЗД "Трафик маркет", в различни времеви периоди, която попада в обхвата на правото на автора на статията да изрази свободно своето мнение за нея".

Допълнително според въззивния съд: "Използваният в статията израз "златен паркинг" е отчел като правомерно изразяване на позицията на автора, че неговото стопанисване е било доходоносно. Съдът подчертал, че това не е морално укоримо твърдение, поради което изразът не уврежда правата на ищеца (на Размиг Чакърян). Съобразил също, че словосъчетанието "златен гьол" е употребявано многократно в публичното пространство преди публикуването на статията и изразът "златен паркинг" е производен на него. За неоснователни въззивният съд приел доводите, че ищецът бил посочен в статията като "част от организираната престъпност" и "групировка", а друга част намерил за неотносима към ищеца. За да е мислимо обсъждането на въпроса дали употребени в статията изрази накърняват правата на ищеца и съответно да бъде ангажирана отговорността на ответника, акцентирал, че е необходимо да е налице смислова връзка между изнесените факти и ищеца, каквато не е намерил да е установена".

ВКС не отменя решението на по-долната инстанция и не допуска касационното му обжалване, като освен това напомня следното:

Поставянето на негативни оценки за определена личност, които не са обида или на клевета, не е противоправно. Оценъчните съждения не могат да се проверяват за тяхната вярност – те представляват коментар на фактите, а не възпроизвеждане на обстоятелства от обективната действителност.

Твърдения по и за факти вече могат да бъдат проверявани – дали са верни или не. Ако не са верни, издателят на даден материал носи отговорност пред този, който адресира с материала си. Ако са верни – не носи отговорност, дори въпросните твърдения да позорят адресата на публикацията.

Когато става въпрос за статия, в която авторът/издателят изрично се е позовал на публикувана по-рано статия от друг автор/издател, вторият издател не може да носи отговорност за това, че се е доверил на добросъвестността на първия. Това не важи само в случаите, в които в даден материал има обиди – тогава препечатването им също е противоправно.

ПЪЛНОТО РЕШЕНИЕ НА ВКС ПО ДЕЛОТО НА ЧАКЪРЯН СРЕЩУ BIRD.BG ВИЖТЕ ТУК!