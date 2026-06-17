Топ курорти, а празни: В българския туризъм има спешна нужда от психиатри

През уикенда министърът на туризма Илин Димитров заяви с прискърбие, че курортите ни по морето са в топ форма и готови, но за съжаление са празни. И изнесе статистика, според която България е на последно място в ЕС по ръст на чуждестранните туристи.

Според него наблюдаваме подчертан отлив на чужди туристи, особено румънци и германци. Именно по тази причина туроператори и хотелиери призоваха правителството да субсидира полетите с германски туристи до нашето Черноморие.

Министърът с размах обяви, че за всичко това са виновни "предишните" с техните схеми за източване на публичен ресурс.

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Не че това ще е чудо невиждано. Но просто е време ресорът да спре да бъде оръжие за политическа употреба и да започне да говори неудобните истини.

Никой не иска да почива в BG психодиспансера

На обикновения германец му е все тая колко пари сме дали за реклама по изложения и колко струват окачените картини някъде си. За чужденците България винаги е била евтина дестинация, която предлага що-годе сносно качество. В момента, в който България спря да е евтина и започна да конкурира Италия и Испания по цени, двоуменето приключи. Германецът се вдига и отива на по-подредено място, с по-качествена услуга, за същите пари.

Прекалено дълго време родният туризъм оперираше на несменяемия си принцип "ден година храни". Е, денят свърши. И след него не идва нищо. И никой. Защото чистата, неподправена и абсурдна алчност, неподкрепена от никаква икономическа логика, в съчетание с устойчивата традиция на ниското качество, защото целта е с минимум вложения - максимум печалба, може да доведе до един-единствен финал - заслужен фалит.

Източник: Getty Images

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Началото на края за много заведения и хотели е на хоризонта. И той ще е напълно логичен и справедлив. Не може 2 стари парчета торта с бозаво кафе да струват 30 евро. Не може пицата във Венеция да е по-евтина от българската. За Гърция изобщо няма да отваряме тема. Гръцката държава няма нужда да плаща на някого, за да ни ремонтира магистралите точно сега. На нея ѝ е напълно достатъчно рамото, което ѝ удрят родните хотели и ресторанти.

И оттук нататък, ако няма път назад от цените като за Френската ривиера, никакви държавни пари не могат да спасят българския туризъм и не могат да му купят туристи. И проблемът не е политически, проблемът е психиатричен. Страшно много хора са изгубили връзка с реалността. Родните хотелиери отсега се готвят да тричат чужденците с по 20 000 евро за нощувки по "Евровизия". И това не е свободен пазар. Това е психопатия.

В бранша изтрещелите отдавна са повече от нормалните, а желаещи да почиват в психодиспансер, логично, няма. Родният туризъм няма нужда от дотации. Има нужда от психиатри.

Автор: Десислава Любомирова