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Поуката от случая в Банско: Елиминирай причините за омраза

07 август 2026, 8:38 часа 1397 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Поуката от случая в Банско: Елиминирай причините за омраза

"Едно раздуване, което е излишно" - думите са на социолога Кънчо Стойчев и касаят нашумелия в международен аспект случай в Банско, при който български младежи с черни фланелки си размениха "любезности" с италиански младежи от еврейски произход, дошли на традиционен лагер в България, за да се запознаят със страната ни като единствената в Европа, успяла да спаси своите евреи от Хитлер – ОЩЕ: Отговор за италианците и антисемитския скандал в Банско: Те първи се държаха безобразно

Скандалът избухна в Италия заради видеоклип, който демонстрира, че българите се държат в "нацистки стил", и с твърдения от италианска страна, че са търсели провокация и по-сериозен сблъсък - ОЩЕ: Антисемитска атака на български младежи срещу италиански ученици предизвика скандал с Италия

Преди да бъде "разжалван" Стойчев заради думите си, че се раздува излишно, е редно да поогледаме случилото се от всички страни. Защото да, социологът може да лази по нервите на мнозина с изказвания за какво ли не, но това не е важно в случая – случаят е важен.

Вече се натрупаха достатъчно данни и твърдения – от управителя на хотела, където са отседнали италианските младежи, от съседи, от МВР. И всички те са, че италианчетата не са се държали като монахини. Имало е тийнейджърски изцепки – шумно поведение, съседи на хотела се оплакват, че не са могли да спят. Има свидетелства дори за хвърляне на пластмасови чашки по минувачи. Казва се и за случаи на кражба в хранителен магазин от страна на италиански младежи - би трябвало да може да се докаже, защото дори в България магазините без охранителни камери не са вече много. Всичко това, разбира се, не е голямо законово нарушение, но е достатъчно, за да опъне нервите.

Ще кажете – да де, но откъде знаеш? Изхождам от логиката, че когато се случва нещо, то става с причина. И точно в Банско да се появи някакво скинхед движение за атака срещу евреи само защото са евреи ми се струва малко вероятно. Да беше голям град, по-вероятно щеше да е. Може и да бъркам – ако е така, нека полицията докаже, че има организирана безпричинна атака. По-точно не безпричинна, а с причина "те са евреи, дай да ги набием заради това". Ако е така, да бъде доказано - особено онлайн следите винаги остават, дори за "затворени" групи, където се правят такива организации и се публикува престъпно съдържание, което също би трябвало полицията и прокуратурата да преследват и изправят на съд. Като гледа обаче човек репортажите с разказите за случилото се в Банско, си вади и други изводи.

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Естествено, че да атакуваш евреи защото са евреи е недопустимо. Отвратително. Мерзко. Както и да атакуваш когото и да е защото е от който и да е етнос. Това трябва да е фокус на всяко правосъдие и на обществено възмущение. Само че разпалването на омразата е лесно и ефективно по следния начин: ако някой се държи като привилегирован без да има правото на това. Еврейският народ е страдал много, особено що се отнася до Хитлер. Обаче това не значи, че завинаги и всичко му е позволено. Точно както не може да е позволено и да се толерира нацистко поведение. Иначе се поставят основите да се смени една несправедливост с друга, която е същата – ОЩЕ: Радев за случая в Банско: Чужденците да спазват законите, а политиците им да се запознаят с фактите (ВИДЕО)

Затова съществуват закони. Затова има и депутати да ги измислят и приемат. Затова в тези закони се определя кое може и кое – не. За това, което не може, се определя и какви са санкциите, ако някой си мисли, че може. Престъпването на законови норми не значи еднакви наказания, има си тежест на провинението – едно е да вдигаш шум, друго е да замерваш някого, трето е да откраднеш от хранителен магазин, четвърто е да заплашваш със саморазправа с нацистки възгледи, пето е да се организираш и да ходиш да биеш някого заради етноса му. Или, не дай Боже, да го убиваш. И е много важно това да се разбере в по-ранна възраст, да уточня - по-млада. Ако някой не иска да разбира, да му се помогне да разбере - с всички законови и с всички издържали логиката на времето инструменти. Защото старо куче не се учи – ОЩЕ: "Г-н Радев, кой пази децата"? Гюров атакува премиера за антисемитския скандал с италианските ученици

Затова и трябват полиция, прокуратура и съд – да установят кой какво е направил и да си понесе последствията. Всеки и за всичко сторено. Безусловно. Затова ни трябва и истинска държава. Защото предвид десетилетията преход държава още нямаме, даже назадваме по този въпрос.

Нали няма повече да назадваме, а напред ще вървим, г-н Радев? Случаят от Банско е от тези малки камъчета, които добре показват накъде върви каруцата. Точно затова е за раздуване - за да си оправим държавата! Ако няма държава и няма гражданско общество, от вдигане на джангър и шум плюс хвърляне на пластмасови чашки се стига до ужаса на убийството - поради криворазбрано правосъдие и легализиране на самоуправство. Да отнемеш живот е най-тежкото престъпление - с него зачеркваш и своя живот. Не може да се позволява такова нещо: Престъпление от омраза?: Жестоко убийство на мъж в Пловдив, съгражданите му искат справедливост

Автор: Ивайло Ачев

п.п. Асен Генов също много добре обяснява защо е важно много сериозно да погледнем към Банско и Пловдив, да си извадим поуките:

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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