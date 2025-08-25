В какъв филм живеем - и по една студена вода не можем да пием

Представяте ли си седем денонощия да сте без вода? И да сте на село, тоест - далеч от цивилизацията. Ако пък сте в град, да имате вода само от 16 до 20 часа. Кой прал - прал, кой къпал деца - къпал.

Проблемите с водата в Плевен са поредното доказателство, че държавата ни е на автопилот. Човек се пита дали сме в XXI век или в Средновековието. Само дето тогава хората са можели да си изкопаят кладенец или да ползват общи водоизточници, за разлика от днес.

От Плевен може да тръгне истински бунт

Ако не сме толкова заспало племе, сега е моментът за истински бунт и той може да тръгне от Плевен. Не организираният от "Възраждане" протест "за сваляне на правителството" - в него никой не вярва, както и в партийните площадни фиести въобще. Но дали ще се случи? Още: “До гуша ни дойде“: Плевен на протест заради безводието

Плевенчани протестират, защото искат реални и адекватни решения и действия. Опасяват се, че кризисният щаб се прави, за да се обяви бедствено положение, да се раздадат едни пари на подбрани фирми и положението да остане същото. Според Борислав Цветанов, организатор на протеста, се краде вода за милиони.

Но слушайки изявленията на управниците, оставаме с впечатлението, че тепърва ще проучват причините. Би било комично, ако не беше трагично.

Водоснабдяването, също както и електроснабдяването, също както и пътищата, е основна грижа на държавата за нейните граждани. Тя е длъжна да ги доставя и най-малкото, което трябва да направи, е да признае този проблем. Уви, това не се случва. Изреждат се всички да тиражират в ефир какви ли не фантасмагории. Нямало криза едва ли не! Да сме чукнели в Гугъл! Да им вярваме на общите приказки! Още: Борисов за безводието: "Може да чукнете в "Гугъл" и да видите колко пари са давани за Плевен". Градът излиза на протест

Почти цялата вода се губи заради вехти тръби

Какво констатира парламентарната комисия, специално създадена за безводието? На първо място - ужасяващи загуби по мрежата. Не е за вярване, но почти цялата питейна вода - над 70-80% - се губи заради "критично остарялата и амортизирана ВиК инфраструктура". Това едва ли означава само ръждиви тръби. Това е тотално безхаберие към цялата водопреносна система. И, разбира се, не става въпрос само за Плевен. Комисията констатира още "неефективно управление и липса на координация", както и липса на инвестиции. Въпросът е - и какво от това? Ще се създаде специален Борд, като че ли сега няма достатъчно институции, отговарящи за водата. Некадърността е повсеместна и отсега знаем как и тази евентуална нова институция ще се напълни с калинки.

Другият въпрос е защо именно министър на ГЕРБ обвини тази политическа сила за безводието в Плевен? И какво нямаше да научи обществеността, ако Емил Димитров-Ревизоро си беше замълчал? Това, че е виновен Бойко Методиев Борисов, по думите на Ревизоро, ние си го знаем. Виновен е и за други неща. Но има ли сила, която да го постави там, където му е мястото? Още: Бивш министър на Борисов: ГЕРБ дължи извинение на Плевен за водата, която им взеха

Политиците вероятно още дълго ще си подхвърлят топката, защото никой не иска да е виновен. И понеже е безводие, тоест - и по една студена вода не можем да пием, би трябвало ситуацията да ни ядоса до степен достатъчна, че да напълним площадите. И Борисов да отговаря най-сетне. И то не само за безводието в Плевен.

Автор: Евелина Гечева