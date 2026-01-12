За всяко дете - детска градина: Сгради и да има, учители от къде?

Столичният кмет Васил Терзиев представи в приповдигнато настроение и оптимизъм първата цялостна стратегия на Столична община за справяне с недостига на места в детските ясли и градини, обявявайки гръмко, че до края на 2027 г. за всяко дете в София ще има място.

Планът предвижда като основна стратегия ударно строителство на детски градини или разширяване на настоящи, така че за останалите извън системата над 8800 деца до 2 години да бъде намерено място.

Проблемът не е в сградите, в хората е

На теория - чудесно. Само че софиянци отдавна не се впечатляват от подобни самоотвержени обещания, защото този филм те вече са го гледали. И бившият кмет Фандъкова обещаваше места за всички деца, но и нейната стратегия катастрофира с гръм и трясък.

Оставяме настрана необоснования оптимизъм, че проблем от десетилетия ще се реши за 2 години. Оставяме настрана и реалистичността на прокламираните темпове на строеж на нови градини, които трябва да ни смаят с невиждания си мащаб, за да се осъществят.

Столична община бърка в самата основа на проблема. Нерешимият казус не са сградите. Нерешимият казус са хората.

Липсата на персонал е толкова драматична, че застрашава функционирането дори на настоящите градини. За справка, последният оповестен случай - кметството в село Лозен отправи публичен апел да се намери сестра или педагог за местната детска градина, защото иначе яслата ще бъде закрита. А ясла има. Сграда има. Но тя не струва нищо, ако няма кой да работи в нея. И това не е изолиран случай - на подобен косъм висят и други групи в градини из София.

Положение, същото като в Спешната помощ - линейки има, шофьори - не.

Мизерните заплати в градините

Дори столична община наистина да се напъне и да построи сгради за 8000 деца, те ще останат празни. Защото условията на труд на персонала в детските градини са скандални. Заплащането също.

В детските градини 60% от персонала е на минимална заплата или на заплата, пряко обвързана с минималната, заяви в началото на миналата година председателят на Съюза на директорите в народната просвета Диян Стаматов.

Педагогическият персонал също получава възмутително ниско заплащане. Кратка справка в обявите за специалисти в столичните детски градини разкрива срамната реалност:

Помощник-възпитател яслена група в градина в Симеоново - 1200 до 1400 лв

Помощник-възпитател в градини в Яворов, Гео Милев и Манастирски Ливади - 1300 лв

Помощник-възпитател в градина в Младост - 1300 до 1400 лв

Детегледачка в ясла в градина в Изток - 1300 до 1600 лв

Сестра в градина в Павлово - 2000 лв

Педагог в ясла в градина в Стрелбище - 2000 до 2200 лв

Тези мизерни заплати няма да привлекат никого. Напротив, все повече специалисти избират да напуснат професията и да се ориентират към друго поприще. И защо не, след като касиерката в местния супермаркет взима повече от педагог, грижещ се за 25 деца?

Стряскащата липса на персонал в детските градини може да бъде констатирана лесно със справка за свободните позиции на сайта на РУО – Сoфия-град. Десетки са свободните места в столичните градини, като има случаи, при които една градина в момента търси едновременно 10 души педагогически и непедадогически персонал.

За решаване на този проблем в стратегията на Столична община не се споменава нищо. Говори се за отпадане на изискването единствено медицински лица да могат да работят в яслите, както и за преминаването им към МОН. Но за възнагражденията - нищо. А това е основен мотив, който кара все повече педагози да напускат системата.

Всеки родител може да си представи нивата на стрес и отговорност, които понася човек, грижещ се за 25 деца едновременно. Нека бъдем честни, понякога трудно се справяме със собствените си 1-2 деца вкъщи, какво остава за 20? И това срещу мизерно заплащане? Колкото и да са отдадени на обичта си към децата някои учители и възпитатели, и те рано или късно ще прегорят, ако системата продължава да ги унижава и демотивира по подобен начин.

Затова нека Столична община помисли как ще напълни бъдещите ударно построени детски градини. Не с деца. С хора, които да се грижат за тях. Защото сградите не струват нищо, ако вътре няма висококвалифицирани специалисти, които работят с мотивация и удовлетворение. От критична важност е да се намерят пари за учителите. Щом за полицаи и съдии има, ще има и за тях.

Автор: Десислава Любомирова