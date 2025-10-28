"Все още няма бял дим": Без резултат след третия ден преговори Пакистан-Афганистан

Мирните преговори между Пакистан и съседен Афганистан, които се провеждат в Истанбул, Турция, не успяха да постигнат споразумение и в третия си ден на 27 октомври, съобщава АП. Разговорите се състояха ден след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да разреши кризата между двамата съседи "много бързо" и тъй като напрежението по границата остана високо след неотдавнашните престрелки, при които загинаха десетки войници и цивилни от двете страни.

Още: Тръмп ще спира девета война: Да се готвят Афганистан и Пакистан

Как ще завърши сблъсъкът между двете държави?

Сблъсъците накараха Катар да бъде домакин на първи кръг от преговори, които доведоха до споразумение за прекратяване на огъня на 19 октомври между Исламабад и Кабул. Афганистанските медии в понеделник цитираха Забихула Муджахид, главен говорител на талибанското правителство в Афганистан, който заяви, че преговорите в Истанбул все още са в ход, без обявен резултат. Пакистанските представители също потвърдиха, че преговорите са в ход.

Още: Афганистан и Пакистан се споразумяха за мир

Пакистанската армия заяви в неделя, че е убила 25 бойци, докато е "отблъснала два големи опита за навлизане" по границата, дори докато делегации са разговаряли в Истанбул. Тя също така съобщи, че петима пакистански войници са загинали по време на размяна на огън.

Не е възможно да се проверят данните за жертвите, тъй като районът е отдалечен и недостъпен за медиите.

Пакистан препоръча Тръмп за Нобелова награда за мир за това, че е помогнал за разрешаването на кризата със съседна Индия, когато двете ядрени сили бяха на ръба на по-широк конфликт. До конфликта се стигна след убийството на туристи в контролирания от Индия Кашмир през април. Той приключи, след като дипломатическите усилия, водени от САЩ, доведоха до примирие. За което Тръмп многократно си е приписвал заслуги.

Последните преговори в Истанбул, организирани от турското правителство и с посредничество от Катар, имат за цел да гарантират трайното прекратяване на огъня. Пакистан отдавна обвинява талибаните, че позволяват на техни бойци да използват афганистанска земя за извършване на атаки през границата - твърдения, които Кабул категорично отрича.

Още: Пакистан и Афганистан решиха да спрат да се бият за две денонощия (ВИДЕО)

Нито един говорител на пакистанското правителство не беше на разположение за коментар относно последния кръг от преговори, които се очакваше да приключат в петък. Съвместно изявление се очакваше преди полунощ, но то не се случи, съобщиха официални лица.