Армията на Судан обяви, че нейни бойци са влезли в президентския дворец в центъра на Хартум. Възстановяването на столицата ще бъде огромна победа и ключов момент в кървавата война между паравоенната структура Сили за бърза подкрепа (СБП) и правителствените войски. Русия също е замесена - първоначално Кремъл подкрепяше СБП, а след това - държавната армия, за да може да си спечели възможност за изграждане на военноморска база на Червено море: Русия е в капан: Бяга от Сирия към две страни в Африка, но и там режимите може да рухнат.

През последните седмици армията на Судан засили кампанията си срещу СБП в града, който загуби в началото на войната през 2023 г. Но Силите за бърза подкрепа твърдят, че дават отпор. Заявяват също така, че са предприели контраатака срещу двореца, след като бойци от правителствените сили вдигнаха победоносно оръдия пред сградата и целунаха земята край нея.

Sudanese government forces have regained control of the presidential palace in central Khartoum.



The building had been held by Rapid Support Forces rebels since mid-April 2023. pic.twitter.com/U5sda02h50 — NEXTA (@nexta_tv) March 21, 2025

BREAKING: Sudan's Army retakes control of the Presidential Palace in central Khartoum from RSF militias after two years. pic.twitter.com/MWGaeLtHB5 — Clash Report (@clashreport) March 21, 2025

Освен това паравоенното формирование все още контролира големи части от страната, включително обширна територия на запад.

Войната в Судан: най-голямата хуманитарна катастрофа

По данни на ООН - двугодишната гражданска война е предизвикала най-голямата хуманитарна криза в света. Броят на жертвите, свързани пряко с бойните действия, се оценява на до 150 000 души, макар да има много различни оценки.

Около 12 милиона суданци са напуснали домовете си след избухването на войната - това се равнява на цялото население на Белгия.

Според ООН гладът е широко разпространен, като повече от половината страна изпитва „високи нива на остра продоволствена несигурност“.

Масовото сексуално насилие е документирано като оръжие на войната - деца на една година са били изнасилвани от въоръжени мъже, а сексуалното робство също е налице, пише BBC.

Малко болници функционират след две години война - някои от тях са били умишлено атакувани от бойците, което по дефиниция е военно престъпление според международното право.

СБП отрича доказателствата, че извършва геноцид в Дарфур - в западната част на Судан, включително убийството на хиляди цивилни и изнасилването на жени от неарабски произход. Това се определя като средство за „етническо прочистване“.

Силите за бърза подкрепа отвръщат - удар с дрон взе жертви

📸 | 🇸🇩 Sudan Army takes control of the Presidential Palace from RSF. pic.twitter.com/v8JcRCtOO8 — Evaluator. (@_AfricanSoil) March 21, 2025

Битката за президентския дворец все още не е приключила - тя е далеч от кулминацията си, смятат от СБП. „Нашите храбри сили все още се намират в района“, се казва в изявлението им, публикувано в Telegram.

Паравоенните сили заявяват, че са провели „светкавична военна операция“ в двореца, като са убили най-малко 89 „вражески елементи“. СБП също така заявяват, че са унищожили различни военни превозни средства, уверяват и че ще продължат да се борят.

Според армията военен говорител е бил убит при нападение на дрон на паравоенната структура срещу президентския дворец. Подполковник Хасан Ибрахим е загинал заедно със своя колега капитан Емад Елдеин Хасан съобщиха от армията за BBC. Капитан Хасан някога е бил един от известните военни инфлуенсъри в социалните мрежи.

Sudanese army faught the fiercest battle last night liberating Presidential palace in Khartoum. 🔥



I see the Emirati money turned into ashes. Long live Sudan!💚🇸🇩 pic.twitter.com/WAMajh3UWk — Ali (@Xshooterrr) March 20, 2025

Трима членове на екипа на суданската телевизия също са били убити, докато са отразявали напредването на войниците към двореца. Става дума за редактор на програмата, оператор и шофьор.

Нападението с дрон е било насочено срещу армейски части, празнуващи в Републиканския дворец, часове след като военните си възвърнаха символичната сграда от Силите за бърза подкрепа.

