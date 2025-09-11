Войната в Украйна:

24 години от терора на 11 септември в Ню Йорк и Пентагона

11 септември 2025, 18:17 часа 386 прочитания 0 коментара
24 години от терора на 11 септември в Ню Йорк и Пентагона

На 11 септември 2025 г. се навършват 24 години терористичните атаки от 2001 г. срещу Световния търговски център в Ню Йорк и Пентагона. Безпрецедентните удари бяха дело на международната терористична мрежа "Ал Кайда", оглавявана от саудитеца Осама бин Ладен, похитители превзеха едновременно 4 граждански самолета. Два от тях удариха кулите близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк, които се срутиха до основи за по-малко от 2 часа. Третият самолет унищожи западната стена на Пентагона, а четвъртият се разби в поле в Пенсилвания след оказана съпротива от страна на пътниците.

Загинали и ранени

Смята се, че с него похитителите са имали намерение да атакуват сградата на американския Конгрес във Вашингтон. Общо при четирите атентата загиват близо 3000 души, а над 6000 са ранени. Останките на около 1000 жертви още не са идентифицирани.

Мерки за сигурност

11 септември доведе до цялостно предефиниране на мерките за сигурност в страната. Докато още се отърсваше от шока, администрацията на президента Джордж Буш-младши реши да въведе защитни мерки за сигурност, като така беше създадена както службата за транспорта сигурност, така и чисто новото Министерството на вътрешната сигурност. Експерти по сигурността признават, че по онова време САЩ не са очаквали атака с такива мащаби.

По-малко от месец след невиждания терор на територията на САЩ Буш-младши повежда инвазия в Афганистан, подкрепена от международна коалиция, за да унищожи "Ал Кайда" и да залови Бин Ладен, кой е заловен и убит от американски войници през 2011 г. в съседен Пакистан.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
11 септември Осама бин Ладен САЩ ИДИЛ
