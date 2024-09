30 години "Приятели": Легендарният сериал, без който не можем

Преди тридесет години: Шестима двайсетгодишни в нюйоркско кафене, наречено Central Perk. Моника разказва за връзка с „момче за вино“. Съпругата на Рос го е изоставила заради една жена. Рейчъл пристига, разголена, в сватбена рокля, след като е оставила пред олтара годеника, когото не обича ...

Това са началните сцени от първия епизод на сериала „Приятели“, създаден от Марта Кауфман и Дейвид Крейн, с главни герои Моника (Кортни Кокс); Рос (Дейвид Шуимър); Рейчъл (Дженифър Анистън); Чандлър (Матю Пери, който почина от отравяне с кетамин миналата година, като съдебните процеси тепърва предстоят); Джоуи (Мат ЛеБлан); Фийби (Лиса Кудроу). При повторната проверка на пилотния филм е стряскащо колко млади изглеждат те (кои са тези лъскави деца?). Но истинският шок е това, което се случва след това.

Сериалът феномен

Терминът „глобален феномен“ изглежда почти неподходящ в случая. Сериалът „Приятели“ продължи 10 години и 10 сезона и все още генерира милиони долари чрез различни стриймъри. Приходите на Warner Bros. от него се оценяват на 4,8 млрд. долара. Последният епизод през 2004 г. привлече 52,5 млн. зрители. Легендарният договор на главния актьорски състав за преговори за заплата „всички за един“ означава, че до края всеки от тях получава по 1 млн. долара на епизод.

Сега се замисляме, че при създаването на „Приятели“ е имало задкулисни притеснения относно тогавашната новаторска предпоставка: комедия, създадена от приятелска група (объркан любовен живот; турбосакразъм), а не от традиционната семейна среда.

„Приятели“ променя самия облик на телевизионната комедия. Тя промени начина, по който хората разговарят помежду си: комедийният синтаксис (особено от страна на мъдрия Чандлър Бинг) се затвърди в реалния свят. Не бива да се преекспонира прокарването на граници: грънджът вече се беше случил (Кърт Кобейн от Nirvana почина само няколко месеца преди излъчването на пилотния филм). И все пак, от гледна точка на ситкома, „Приятели“ доставя ако не истинските (тежки, мръсни) 90 години, то поне едно весело, шегаджийско, идеализирано тяхно подобие.

Сериалът се настани дълбоко в световното културно съзнание. „Дали?“, „Дали?“, „Ние бяхме на почивка!“ на Рос и Рейчъл. Братството между Чандлър и Джоуи. Подстрижката на Рейчъл (търсена в салоните по целия свят). Песента на Фийби „ Smelly Cat“. Ордите от гостуващи звезди от типа „супернова“: Брад Пит (тогава женен за Анистън), Шон Пен, Рийз Уидърспун, Джеф Голдблум и др.

С настъпването на празненствата (наредете се на опашката за приятелите: The One With The 30th Anniversary Auction (търг на реквизит от снимачната площадка), какво ще се случи сега със ситкома-супербранд, който просто не иска да си тръгне? Освен това изглежда, че досега успешно се е предпазил от „призрачно“ или „отменено“ изчезване на рейтингите.

Любим на няколко поколения

Една от странностите на феномена „Приятели“ е неговата непоклатима привлекателност за различни поколения. Той е популярен не само сред верните фенове на оригинала. Милениалите и представителите на поколението Z го свалят чрез стрийминг сайтове, макар че това не означава, че някои от тях не намират сериала за проблематичен. Това обикновено се представя като поколенчески недостатък на самите млади хора (като: осъдителни; без чувство за хумор; не разбират комедията).

Въпреки това „Приятели“ беше проблематичен, и то по многобройни начини. Безспорно липсваше разнообразие, за което някои от участващите актьори и сценаристи вече съжаляват.

Неизменната популярност на „Приятели“ се дължи и на шоуто: изключително високото качество на сценария и изпълненията не се повтарят лесно. Наред с това все още се поддържа привързаността към самите актьори, както показва публичната скръб по повод смъртта на Пери, който дълго време се бореше със зависимости и беше Шекспировата трагедия в историята на „Приятели“, предава БГНЕС.

