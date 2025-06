Акт за раждане и стик за голф - Мерц налучка как да "пробие" Тръмп (СНИМКИ)

"Мерц разгада кода на Тръмп." Така американската преса хвали първата визита на германския канцлер Фридрих Мерц в САЩ. Оценката на посещението му в американските медии е изцяло положителна, като например, The New York Times обръща внимание как всичко в канцлера е впечатлило американския президент - като се започне от безукорния му външен вид, отличния му английски и се стигне до бизнес опита, който е демонстрирал. "Въплъщение на най-добрия имидж на Германия", пише изданието.

Всъщност направиха впечатление подаръците, които Мерц поднесе на Тръмп. Единият бе актът за раждане на дядо му, Фридрих Тръмп, роден в германското село Калщат през 1869 г. Впрочем това бе и много добър начин да се напомни на Тръмп, че самият той също произхожда от имигрант.

Merz gifting Trump the German birth certificate of his grandfather. At least one person at the foreign office seems to have a brain. https://t.co/5T9FreaSCg