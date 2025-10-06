Анализ: Ами ако САЩ открият ядрени оръжия във Венецуела?

Американският военен министър Пит Хегсет свика 800 висши военни лидери на САЩ за среща в Куантико, Вирджиния, на 30 септември. Срещи от този формат се провеждат само при изключителни обстоятелства и след съобщението спекулациите за това какво точно възнамерява да обсъди Хегсет бяха широко разпространени.

Междувременно едва ли случайно хиляди морски пехотинци, флотилия от военни кораби и подводници на ВМС на САЩ и стелт самолети от пето поколение F-35 Lightning II се събраха край бреговете на Венецуела, пише Тhe National Interest.

Разположила ли е Русия ядрени оръжия във Венецуела?

През 2019 г. тогавашният депутат в Конгреса Марио Диас-Баларт обяви, че руснаците са разположили ядрени оръжия във Венецуела. Той не представи доказателства, но беше твърд - руснаците са прехвърлили ядрени ракети на територията на социалистическата карибска държава. Още: Под предлог наркотрафик: САЩ мислят да свалят Мадуро с военна сила

Тогава – както, впрочем, и сега – отношенията между режима на Мадуро в Каракас и администрацията на Тръмп бяха практически в застой. Оказа се, че по време на първия мандат на Тръмп Белият дом се е подготвял да свали режима на Мадуро и да постави на негово място Хуан Гуайдо.

Година по-рано, през 2018 г., руснаците приземиха във Венецуела по време на патрул бомбардировач, способен да носи ядрени заряди, но никой не е виждал потвърдени съобщения, че той действително е носил ядрени бойни глави.

Наскоро източник намекна, че администрацията на Тръмп може да е обезпокоена, че руснаците действително са разположили ядрени оръжия там. Макар че трябва да се подчертае отново, че само непотвърдени доклади сочат това, може би е време да се помисли какво би се случило, ако ядрена криза наистина избухне в нашето полукълбо. Още: "В случай на агресия от САЩ": Венецуела се готви за извънредно положение

Кубинската криза, версия 2.0

Нека си припомним, че светът беше най-близо до пълномащабна термоядрена война през 1962 г. по време на Кубинската ракетна криза, когато Съветският съюз разположи балистични ядрени ракети със среден обсег в комунистическа Куба.

Администрацията на Кенеди отговори с блокада и едва не избухна открита война заради малкия остров. За останалия свят този проблем може би е изглеждал маловажен. Но за САЩ той беше екзистенциален, тъй като доктрината Монро изрично забраняваше наличието на чуждестранни оръжия в Западното полукълбо – особено ядрени оръжия.

Обсъждаме сценария „Венецуелската ракетна криза“. Още: САЩ срещу Венецуела: заради нефта ли е всичко?

Заседанията на Съвета за национална сигурност на Белия дом – вероятно със самия президент с държавния секретар, министъра на отбраната, ръководителите на разузнавателните служби и Обединения комитет на началник-щабовете – ще бъдат свикани незабавно, за да се оценят непосредствените заплахи за САЩ, регионалната стабилност и рисковете от ескалация.

Белият дом би могъл да отправи остро осъждане и да поиска изтегляне на оръжията. Например по време на разполагането на руски бомбардировачи във Венецуела през 2018 г. администрацията на Тръмп официално протестира.

От друга страна, за да избегне емоции и масова паника, Белият дом може да се опита да не драматизира ситуацията, като участва само в директни дискусии със съюзници, разузнаване и военни, както и с непосредствените си съперници Венецуела и Русия. В ранните етапи на Кубинската ракетна криза администрацията на Кенеди се стремеше да запази проблема в тайна, докато един проницателен репортер не осъзна, че нещо е съмнително, след като открива името на операция „Ортсак“ – „Кастро“, изписано обратно. Още: Тръмп се подиграва с ВИДЕО, показващо тренировка с "Калашников" на жени

Вашингтон сега вероятно би наложил по-целенасочени санкции срещу Венецуела и Русия. Те ще бъдат адресирани към руски и венецуелски енергийни компании, като Роснефт и PDVSA, както и към военни служители. Това може да включва ограничения върху износа на венецуелски петрол за САЩ или съюзнически държави, замразяване на активи за двете страни и натиск върху трети страни (особено Китай и Куба), за да им се попречи да подкрепят противниците на САЩ.

Цялостната икономическа изолация на Венецуела може да се ускори – например чрез ограничения върху паричните преводи или каналите за хуманитарна помощ, което допълнително подкопава зависимостта на Мадуро от руската подкрепа.

Вече се предприемат военни действия и отбранителни мерки, за да се засили усещането за американската военна заплаха сред венецуелските политици. Възможно е дори повторение на стратегията на САЩ спрямо Куба по време на Кубинската ракетна криза.

По това време американският флот установи блокада на острова, за да предотврати достигането на съветските ядрени оръжия до него. Днес американците биха могли да разположат флота си и да принудят Венецуела да се откаже от ядрената заплаха с превантивни удари срещу кораби, заподозрени в участие в контрабанда на наркотици и хора. Още: Нарастващо напрежение със САЩ: Венецуела с мащабни военни учения в Карибско море

Що се отнася до дългосрочната стратегия, Съединените щати вече започнаха да намаляват зависимостта си от венецуелската енергия. Преди няколко месеца в администрацията на Тръмп избухна спор дали Белият дом трябва да поднови лиценза на Chevron за добив на петрол във Венецуела. Президентът Тръмп отхвърли искането на американската компания, като по този начин ефективно уреди въпроса за оттеглянето от енергийния сектор на Венецуела, пише още пише Тhe National Interest.

Основната цел при тези обстоятелства е възпиране и деескалация. В същото време САЩ трябва да поддържат военната опция в готовност и да продължат да сигнализират на Мадуро (и на Русия, впрочем), че ако тези ядрени бойни глави бъдат използвани, Венецуела ще претърпи опустошение, невиждано от 1945 г. насам.

И все пак едно е ясно: бързо се приближаваме до епоха, в която Съединените щати, а не Русия, ще трябва да се борят със съсед, който получава подкрепа от чужбина. Още: Тръмп: Ударихме още един кораб на наркотрафиканти край Венецуела (ВИДЕО)

Автор: Брандън Уайхерт

Превод: Ганчо Каменарски