Анализ: Войната с Иран поставя под въпрос запасите от ракети "Томахоук" на САЩ

Запасите от крилати ракети „Томахоук“ на Съединените щати ще стигнат само за няколко месеца, ако страната продължи активно да ги изстрелва срещу Иран. Попълването на тези запасите пък ще отнеме години и милиарди долари. Това сочи анализ на специализираното издание Defense Express .

Оттам отбелязват, че Пентагонът е обезпокоен от запасите си от офанзивни оръжия на фона на безумните разходи за войната с Иран. Например, пишат експерти, The Washington Post съобщи, че американците са изразходвали над 850 крилати ракети „Томахоук“ за четири седмици, изстрелвайки средно по 30 на ден. „И предвид този темп на разходи, Пентагонът сега все повече обмисля как ситуацията с „Томахоук“ ще се отрази не само на операция „Епична ярост“ в Иран, но и на всякакви други военни операции на САЩ в бъдеще“, се казва в статията.

Още: Говорителката на Тръмп: Имаме ракети "Томахоук" да изпълним и преизпълним плана в Иран

Отбелязва се, че официалните лица като цяло оценяват запасите от тези ракети като „тревожно ниски“. Експертите обаче са оценили два фактора: колко ракети „Томахоук“ САЩ може да са имали преди избухването на военните действия и текущите темпове на производство. „Що се отнася до първото, тъй като данните за американските запаси не се оповестяват публично, има редица доста различни оценки – от по-песимистичните, които говорят за приблизително 3000–3100, до по-оптимистичните (но не съвсем) 4000–4500 крилати ракети „Томахоук“, пише Defense Express, добавяйки, че дори с оптимистичните цифри, американската армия е използвала почти една пета от целия си запас за по-малко от месец.

Експертите смятат, че предвид предвоенния запас от 4000 крилати ракети, той ще се изчерпи приблизително до средата на юни. Като се има предвид, че САЩ не изстрелват ракети на „равномерни“ партиди, като повечето изстрелвания се случват през първите няколко дни или седмици, а след това темпото се забавя, ракетите биха могли да издържат по-дълго. Според военни анализатори, обаче, по-скоро трябва да се подчертае, че „американските въоръжени сили могат буквално за 3-4 месеца, или най-много за шест месеца, да намалят до нула всички запаси от крилати ракети „Томахоук“ с голям обсег“.

Още: Няма ли за Украйна? САЩ са изстреляли стотици ракети "Томахоук" към Иран, наблюдатели бият тревога

„Има голям въпрос относно настоящия производствен капацитет на Raytheon, ако говорим за максимално възможното производство на ракети Tomahawk – все пак те са поръчали и произвели много малко от тях през последните години, а говорим за 68 ракети през 2023 г., 34 през 2024 г. и планове за 22 и 57 ракети съответно през 2025 г. и 2026 г. В същото време, според анализатора Колби Бадхвар, Raytheon в момента може да произвежда до 600 ракети Tomahawk годишно“, пише Defense Express.

Експерти припомниха, че през февруари е подписано рамково споразумение с Raytheon за увеличаване на производството на крилати ракети до над 1000 годишно до 2033 г., но „Вашингтон не е бил доволен от това количество и срокове“. „Дори с тези темпове, факт е, че ВМС на САЩ биха изчерпали годишното си производство за малко повече от месец във война с Иран, да не говорим за вероятна конфронтация с противник като Китай“, заключиха те.

Още: Двойният стандарт на Тръмп: САЩ правят в Иран това, което отказват на Украйна да прави в Русия с "Томахоук"