Говорителката на Тръмп: Имаме ракети "Томахоук" да изпълним и преизпълним плана в Иран

Американските сили са изстреляли повече от 850 крилати ракети „Томахок“ (Tomahawk) през четирите седмици откакто продължава войната срещу Иран. Това темпо, с което се изразходват скъпите оръжия, буди тревога у служители в Пентагона, както и дискусии как да бъдат осигурени още ракети. Това пише "Вашингтон Пост", като се позовава на свои източници.

В същото време говорителката на Белия дом Карълайн Левит, помолена от Ройтерс за коментар на публикацията на "Вашингтон Пост", бойко коментира, че няма никакъв проблем с ракетите. "Въоръжените сили на САЩ разполагат с повече от достатъчно боеприпаси и запаси от оръжия не само да изпълнят, а дори да преизпълнят целите на операция "Епичен гняв", поставени от президента Тръмп", каза тя.

"Въпреки това президентът Тръмп винаги е бил изключително концентриран върху (укрепването) на нашите Въоръжени сили и той ще продължи да призовава отбранителната промишленост производството на американски оръжия – а те са най-добрите в света – да бъде ускорено", каза още тя.

Пентагонът засега не е коментирал.