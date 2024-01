Байдън: Демокрацията все още ли е свещената кауза на Америка?

Президентът на САЩ Джо Байдън твърди, че кампанията на Доналд Тръмп в Белия дом не е в полза на страната. Според него той е готов да жертва демокрацията, за да получи власт.

"Нашите кампании са различни. За мен и Камала кампанията е за Америка и за вас", каза Байдън.

Президентът проведе първото си предизборно събитие за годината близо до Вали Фордж, Пенсилвания, преди изборите през ноември 2024 г. ОЩЕ: Джо Байдън стартира остро битката срещу Тръмп - спомена го 28 пъти за 24 минути

President Biden: Today we're here to answer the most important of questions, is democracy still America's sacred cause? This is the most urgent question of our time, and it's what the 2024 election is all about pic.twitter.com/pdZ8LVQGC5