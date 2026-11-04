4 ноември: Започват тежките боеве при Чаталджа

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4 ноември 1912 година: Започва боят при Чаталджа

На този ден (4 ноември по стар стил, 17 ноември по нов стил) през 1912 г., в хода на Балканската война, започват тежките боеве при Чаталджа. След като България бележи категорична победа в Люлебургаско-Бунархисарската операция на 20 октомври 1912 г., османските военни сили са принудени да предприемат отстъпление към Цариград.

Но българите не успяват да използват максимално предимството си - при оттеглянето си противникът успява да се прегрупира на Чаталджанската позиция, намираща се само на 40 км от Цариград. Противникът успява да събере 140 хиляди войници.

Времето, през което българските войски се придвижват от Люлебургас-Бунархисар до Чаталджа, дава допълнително предимство на противника. На фона на всички неразбирателства на оперативно ниво и разногласията между цар Фердинанд, генералите Фичев и Кутинчев, османските сили печелят предимство.

На 29 октомври противникът решава да поиска примирие с Балканския съюз. На 1 ноември телеграмата с искане за примирие пристига в София - Фердинанд категорично забранява останалите съюзници да бъдат известявани и позициите при Чаталджа да бъдат атакувани. Ден по-късно Фердинанд разрешава съюзниците да бъдат информирани и настоява настъплението си към Цариград от българска страна да продължи.

Заради гъстата мъгла на 4 ноември сутринта българските войски успяват да се приближат максимално близо до врага. Първоначалните планове са за едновременен удар по левия фланг и в центъра, след което османците да бъдат изтласкани към Мраморно море. След кръвопролитните боеве, продължили цял ден, българските военни сили са отблъснати.

Късно вечерта 29 ямболски пехотен полк превзема укреплението Илеритабия. Но българското командване така и не разбира за този успех и на следващия ден издава разпореждане за откриване на огън по позицията. Бойците от Трета дивизия се оказват едновременно под вражески и приятелски огън. Противникът преминава в контранастъпление. С цел да избегне още жертви ген. Димитриев заповядва повсеместно отстъпление.

Загубата в боевете при Чаталджа е първото голямо военно поражение за младата българска държава. В боевете загиват близо 3000 български бойци, като 1600 стават жертва на епидемията от холера след пристигането на противниковите подкрепления от Мала Азия.

След 5 ноември боевете продължават единствено позиционно. Съглашението, което слага окончателен край на огъня, е сключено на 20 ноември.

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