Bloomberg: Отбранителна индустрия на САЩ се задъхва, докато китайската лети

Повечето западни геополитически анализатори вероятно биха се съгласили, че неспособността на Европейския съюз да сдържа Русия самостоятелно е сред най-сериозните стратегически проблеми, пише Bloomberg. Икономистите вероятно биха се съгласили и с Доналд Тръмп, когато той посочва, че след присъединяването на Китай към Световната търговска организация САЩ не са успели да се справят със загубата на индустриални работни места.

По отношение на решенията за тези проблеми обаче американският президент засега изглежда по-неубедителен. Американската индустрия не показва ясни признаци на възстановяване. Засилването на сътрудничеството с традиционните европейски съюзници, вместо подхранването на конфликти с тях около теми като Гренландия, би могло да позволи на Европа да се съсредоточи върху модернизирането на въоръжените си сили - фактор, който реално би възпрял Кремъл.

Тръмп е ефективен в идентифицирането на проблеми. През последните седмици неговата администрация изведе на преден план още един такъв - състоянието на американския отбранителен комплекс. Напредъкът на Китай, както и войната в Украйна, разкриха сериозни слабости в американските иновации и в капацитета за военно производство. Още: Тръмп, "майната ти": ЕС застана твърдо зад Дания и Гренландия (ВИДЕО)

Предложените решения, включително по-активно държавно участие в компаниите, капиталови мандати и рязко увеличение на разходите, не адресират непременно основните структурни проблеми. "Важно е да се вземат трудни решения", коментира Бека Васер, ръководител на изследванията в областта на отбраната в Bloomberg Economics. "САЩ не могат да се конкурират директно с Китай. И не би трябвало", добавя тя.

САЩ продължават да произвеждат "най-модерните оръжейни системи в света", но изостават в редица ключови области. Макар страната да беше сред пионерите в разработването на безпилотни летателни апарати, технологията отдавна е широко разпространена. Военните действия в Украйна показаха ерозия на традиционното американско предимство в прецизните оръжия.

Междувременно Китай и Русия напредват бързо в разработването на оръжия от следващо поколение, включително хиперзвукови ракети, които са трудни за прихващане от съществуващите отбранителни системи. По думите на Васер САЩ просто са "забавили темпото".

Друг ключов проблем е мащабът. Производствената база на Китай позволява производство в обеми и на цени, с които американските компании трудно могат да се конкурират. "Размерът на китайските компании е огромен и те действат много бързо", отбелязва Стивън Джен от Eurizon SLJ Capital. Още: Тръмп се закани и на Великобритания - заради важен за САЩ остров (СНИМКИ)

Тръмп настоява за увеличение на разходите за отбрана с над 50% до 2027 г., до около 1,5 трилиона долара. Самото наливане на средства обаче няма да е достатъчно без фундаментална промяна в отбранителната индустриална база.

Днешната структура на сектора няма нищо общо с тази от времето на Студената война. През 90-те години конкуренцията рязко намаля, а десетки компании се сляха в няколко гиганта, сред които Boeing, Lockheed Martin и RTX.

Според министъра на отбраната Пийт Хегсет тази консолидация "затруднява и дори прави невъзможно новите технологични новатори да печелят договори", създавайки култура на избягване на риска.

Администрацията очертава широк кръг от приоритети - от изкуствен интелект и автономни системи до хиперзвукови оръжия и биотехнологии. Според Васер обаче съществува риск усилията да се разпилеят. Още: Лавров се жалва от САЩ и Тръмп: Още държат наши граждани заедно със заловен танкер (ВИДЕО)

Правителството оказва натиск върху големите компании чрез заплахи за отнемане на договори, субсидии и бонуси, както и чрез ограничения върху дивидентите и възнагражденията на ръководствата. Този подход обаче носи риск от изкривяване на пазара и отклоняване на частния капитал.

Липсва и ясен приоритет за задълбочаване на сътрудничеството с традиционните съюзници на САЩ - фактор, който би могъл да бъде решаващ при справянето с предизвикателството на китайския производствен мащаб. Още: Хладно и мълчаливо. Защо Путин не се зарадва на поканата на Тръмп за Съвета за мир (ВИДЕА)

Автор: Крис Ансти за Bloomberg

Превод: Ганчо Каменарски