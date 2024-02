Бурята в Калифорния взе жертви (ВИДЕО)

Близо един милион домакинства са без ток в резултат на проливните дъждове и бурните ветрове.

#Californiastorm 4 confirm deaths. This week's storm is getting a boost in rainfall and destructive power from two factors: the climate crisis and El Niño: scientists. #LARain #californiaflooding #Flood #CaliforniaRains #californiaflooding #Californie #LaHabra #CAwx pic.twitter.com/nLnz94oNd6

В Калифорния не спира да вали от 24 часа. В северните части на щата поривите на вятъра повалиха дървета, които причиниха смъртта на най-малко трима души, съобщават местните власти.

ОЩЕ: Опасна буря застрашава да удари Калифорния



Извънредно положение е обявено в осем от 58-те окръга на щата, сред които Лос Анджелис, Ориндж, Ривърсайт, Сан Бернардино, Сан Диего и Санта Барбара.

Short recap of a house that was destroyed by a mudslide in the early a.m this morning in Beverly Glen, Los Angeles, CA. Thankfully the house was empty when this occurred. (For licensing contact @LiveStormsMedia ) #californiaflooding #California #Californiastorm #cawx pic.twitter.com/PCGGjrrpw0