"Червен прах върху Конституцията": Екоактивисти се подиграха с Основния закон на САЩ (ВИДЕО)

Инцидентът е станал около 14:30 ч., съобщават от Националния архив. Не са причинени щети на оригиналния документ. На видеоклип, публикуван в "X", се виждат двама мъже, покрити с червеникаво-розов прах, които стоят пред защитното стъкло, зад което се помещава Конституцията на САЩ.

"Решени сме да подклаждаме бунт", казва един от тях. "Всички ние заслужаваме чист въздух, вода, храна и климат, подходящ за живот."

"Не искаме края на цивилизацията, но това е пътят, по който вървим в момента", предупреди групата за Declare emergency, която пое отговорност за акцията в "Екс", като публикува видеоклип с инцидента.

На сайта на организацията се заявява, че нейната цел "е да се започне национален диалог, да се наложат законодателни промени и да се вдъхнови вълна от гражданска съпротива по целия свят, за да се смекчат най-лошите последици от климатичната катастрофа".

"Националният архив е убежище за основополагащите документи на нашата нация. Те са тук, за да могат всички американци да ги видят и да разберат принципите на нашата нация", се казва в изявление на архивиста на САЩ Колин Шоган. "Приемаме подобен вандализъм много сериозно и ще настояваме извършителите да бъдат преследвани с цялата строгост на закона."

През последните години екоактивисти извършиха посегателства срещу обекти на изкуството, предимно в Европа, за да привлекат внимание към климатичните промени, припомня АФП.

Още: Блинкeн тръгва към Европа да разсейва съмненията за лидерството на САЩ

Eco-activists dump red powder on U.S. constitution



The Rotunda and galleries at the National Archives in Washington, D.C., closed early Wednesday afternoon after two activists poured powder on the case holding the U.S. Constitution, according to the Archives.



The historic… pic.twitter.com/twlt68poGw