ЦРУ още през лятото предупредило Германия за удар по "Северен поток"

Няколко европейски лидери и експерти заговориха за „саботаж“ при инцидента с тръбопроводите, без да назовават конкретно Русия. Но тъй като Москва използва „Северен поток“ за газовия си шантаж спрямо Европа, думите на Урсула фон дер Лайен, датския премиер Мете Фредериксен и други евролидери се подразбират.

Две от повредите са при „Северен поток 1“, на североизток от датския остров Борнхолм. Един теч имаше в нефункциониращия „Северен поток 2" - край югоизточния бряг на същия остров. Берлин, Стокхолм и Копенхаген разследват случая.

The Danish military published footage from the site of the leak on Nord Stream. pic.twitter.com/OgoXeWPDSF