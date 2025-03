Цунами от освирквания за вицепрезидента на Тръмп по време на концерт (ВИДЕО)

Вицепрезидентът на Доналд Тръмп Джей Ди Ванс бе подложен на публично унижение в Кенеди Център във Вашингтон, където се появи на балкона, придружен от съпругата си, за да чуе концерт на Националния симфоничен оркестър.

Ди Джей бе посрещнат с вълна от мощни освирквания, на които той само се задоволи да махне с ръка.

👀 Looks like JD Vance wasn't exactly the life of the party at the Kennedy Center!



The boos were so loud that even his wife couldn't hide her embarrassment! pic.twitter.com/wP4UeoP5qP