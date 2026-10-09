До броени дни става ясно идва ли край на сагата за журналистите на CNN, MS Now и Politico до Белия дом

Съдията от окръг Колумбия Тимоти Кели взе решение да удължи временния достъп на репортерите от CNN, MS Now и Politico до Белия дом до 13 октомври, предаде Politico. Кели разглежда възможността да възстанови акредитацията на журналистите за по-дълъг срок - докато трае съдебното производство. Окончателното решение той възнамерява да вземе на 13 октомври. Още: След старта на Trump TV - Тръмп: Изненадан съм, че CNN отразяват. Не би трябвало да сте тук. CNN: ООН ни позволи (ВИДЕО)

До броени дни ще стане ясно

Още: Удар срещу Тръмп: Съдът засега върна CNN, Politico и MS NOW в Белия дом

Съдията подчерта, че при разглеждането на делото е длъжен да следва дългогодишен прецедент, според който Белият дом няма право да лишава репортерите от акредитация без надлежна правна процедура.

От своя страна представителят на Министерството на правосъдието на САЩ Майкъл Велчик заяви, че решението за отстраняването на журналистите е взето от съображения за национална сигурност и затова Белият дом има право да прибягва до такива мерки. "От наша гледна точка това попада в компетенцията на президента", добави той.

Actualno.com припомня, че през септември президентът на САЩ отстрани журналисти от CNN, Politico и MS Now от отразяването на събитията в Белия дом, тъй като според него те "постоянно публикуват невярна информация".

Тогава тези медии заведоха дело в съда на окръг Колумбия. Те заявиха, че решението нарушава правото им на свобода на словото.

По-късно, по решение на окръжния съдия, журналистите от CNN, Politico и MS Now получиха временен достъп за отразяване на събитията в Белия дом. Кели взе това решение, тъй като стигна до заключението, че отстраняването на медиите от работа може да наруши Конституцията.

За периода на действие на новото решение той планира да проучи по-подробно делото.

Още: Бойкот: Всички големи телевизии в САЩ не отразиха церемония на Тръмп в Белия дом