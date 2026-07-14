Сърцераздирателната история на сестрата на Линдзи Греъм, която ще довърши мандата на покойния сенатор

Сестрата на Линдзи Греъм ще довърши остатъка от мандата на покойния американски сенатор от Южна Каролина. Губернаторът Хенри Макмастър обяви назначаването на Дарлин Греъм по време на церемония в понеделник следобед, 14 юли. Тя заяви, че разглежда тази роля като начин да почете паметта на брат си. „Линдзи, липсваш ми повече, отколкото мога да изразя с думи, но ще се справя с това", каза сестрата на републиканския сенатор.

Линдзи почина внезапно на 71-годишна възраст в събота вечерта, 11 юли, от разкъсване на аортата.

Дарлин е била отгледана от него, след като и двамата им родители са починали в рамките на 15 месеца, когато тя е едва на 13 години. Сега е на 62 г.

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Дарлин Греъм никога не е заемала политически пост

Дарлин Греъм не е заемала политическа длъжност, но е подкрепяла кампаниите на брат си и преди това е работила в Комисията за слепите в Южна Каролина.

„Обещавам да работя усърдно през следващите няколко месеца, за да подкрепя президента и да продължа усилията на брат ми в името на гражданите на Южна Каролина и Съединените щати“, добави тя.

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🇺🇸 Lindsey Graham's sister has been appointed to temporarily fill his U.S. Senate seat



South Carolina Governor Henry McMaster appointed Darlene Graham Nordone to serve as senator until the end of the current term in 2027.



Nordone has never held public office. After their… https://t.co/UVkvUfQ9FI pic.twitter.com/Ap2RlzhgbT — NEXTA (@nexta_tv) July 14, 2026

Що се отнася до постоянен заместник, бяха споменати няколко имена, включително членове на Конгреса като Нанси Мейс, Ралф Норман и Ръсел Фрай.

Заместник-губернаторката на Южна Каролина Памела Евет беше попитана за интереса ѝ към този пост по време на интервю за FOX News. Миналия месец Евет се класира на второ място в първичните избори на Републиканската партия за губернатор на Южна Каролина.

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„Това ще бъдат оспорвани първични избори. Знаете, регистрацията за кандидатстване ще започне, мисля, след една седмица от утре и ще продължи една седмица. Тогава ще започнете да виждате как се очертава ситуацията. Но мисля, че днес е ден, в който трябва да отделим време, за пореден път, да почетем паметта на сенатора и невероятната работа, която той е свършил“, каза тя.

Дарлин Греъм се съгласи да заема поста до края на мандата на брат си, който изтича през януари 2027 г. Що се отнася до извънредните избори, регистрацията започва на 21 юли, а първичните избори за републиканците са насрочени за 11 август. При необходимост, втори тур е насрочен за 25 август. През ноември победителят ще се изправи срещу демократката Ани Андрюс за място в Сената. Линдзи Греъм щеше да се кандидатира за преизбиране.

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