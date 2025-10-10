Войната в Украйна:

В Белия дом разочаровани: Нобеловият комитет доказа, че поставя политиката пред мира

След като американският президент Доналд Тръмп се размина с тазгодишната Нобелова награда за мир, която преди часове бе присъдена на венецуелския политик Мария Корина Мачадо, ето и първата реакция от Белия дом. Макар и не директно на сайта на Белия дом, но изказване вече се появи в профила в социалната мрежа в Х на говорителя на Белия дом Стивън Чънг, който написа:

"Президентът Тръмп ще продължи да сключва мирни споразумения, да прекратява войни и да спасява животи.

Той има сърце на хуманитарист и никога няма да има някой като него, който да може да премести планини само със силата на волята си.

Нобеловият комитет доказа, че поставя политиката пред мира."

