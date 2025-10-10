Сделка, невиждана от Втората световна война насам: Тръмп подписа с Финландия за 11 ледоразбивача за милиарди долари

Президентът на САЩ Доналд Тръмп прие вчера в Белия дом финландския си колега Александер Стуб. Двамата подписаха споразумение за 11 ледоразбивача за Бреговата охрана на САЩ, първите 4 от които ще бъдат произведени в корабостроителници във Финландия. Останалите ще бъдат построени в корабостроителници в САЩ с финландско съдействие. Целта е да се засили националната сигурност на САЩ в Арктика, пише Ройтерс.

"САЩ обикновено не сключват толкова крупни сделки"

Според сайта на Финландското радио и телевизия Юле (Yle.fi) сделката за ледоразбивачите е на стойност няколко милиарда долара. Стуб заяви пред Юле, че "Съединените щати обикновено не сключват толкова крупни сделки“. Ройтерс споменава сумата от 6,1 милиарда долара, като цитира неназован служител на Белия дом.

Четири арктически охранителни катера (както е официалното наименование на договорените военни плавателни съдове - Arctic Security Cutters /ASC) ще бъдат конструирани във финландски корабостроителници съгласно официалното писмо за намерение, посочва Юле. По думите на премиера Петери Орпо в резултат от меморандума в двете корабостроителници във Финландия, които ще произведат по два ледоразбивача, ще се отворят между 7000 и 10 000 работни места.

Става въпрос за финландската корабостроителница в Раума – РМС (Rauma Marine Constructions/RMC), и корабостроителницата в столицата Хелзинки, собственост на канадската компания от Квебек "Дейви“ (Davie). Финландският премиер изтъкна пред Юле, че тази сделка е изключително важна за Финландия, чиято икономика пострада поради руската война в Украйна.

Сделка, каквато не е виждана от Втората световна война насам

"Меморандумът, подписан във Вашингтон, бележи началото на западен корабостроителен проект, какъвто не е виждан от Втората световна война насам“, заяви на свой ред съсобственикът и главен изпълнителен директор на "Дейви“ Джеймс Дейвис, цитиран от Ройтерс.

От конструираните в САЩ 7 арктически охранителни катера 3 ще излязат от корабостроителницата на "Дейви“ в Галвестън, щата Тексас, а останалите ще са дело на компанията "Болингър“ в щата Луизиана, пояснява Ройтерс. Седемте американски ледоразбивача ще бъдат изградени, след като американската брегова охрана усвои финландските, като се използва финландският опит, обърнаха внимание световните агенции.

Тръмп: Купуваме най-добрите ледоразбивачи в света

"Купуваме най-добрите ледоразбивачи в света, Финландия е известна с производството им“, каза Тръмп, седнал до Стуб в Овалния кабинет. "Други страни имат повече ледоразбивачи от нас. Никой не ги прави като финландците", добави той.

Финландия е водещият световен производител на ледоразбивачи, като около 80% от тези плавателни съдове по света са проектирани от нейни компании, а около 60% от тях са излезли от нейните корабостроителници, съобщи финландското правителство миналата година, припомня Ройтерс. Финландските лидери отдавна настояват за сделки за ледоразбивачи със САЩ, но подобни опити са били пресичани от силата на Закона "Джоунс", който дава приоритет на американския бизнес в морската индустрия.

Тръмп постоянно призовава правителството си да осигури 40 нови ледоразбивача, за да се повиши националната сигурност на САЩ в Арктика и да се противодейства на нарастващото влияние на Китай и Русия, припомнят световните агенция. В момента Русия разполага с около 40 ледоразбивача, което дава значително предимство на Путин пред НАТО в Далечния север, подчертава Ройтерс. "Мисля, че хората се събуждат за реалността, че трябва да засилим способностите си за възпиране, така че конфликт (с Русия) да не е възможен“, каза Стуб в интервю след посещението си при Тръмп.

Целта е първият ледоразбивач по американско-финландското споразумение от вчера да бъде пуснат на вода до 2028 г. Полярният флот на бреговата охрана в момента включва само два оперативни арктически катера, заявиха за Ройтерс от Белия дом.

