Отстраниха президента на Перу: вдигна си заплатата насред бедност, а престъпността погълна страната

Перу затвори една глава от политическата си история, която някога изглеждаше като напредък - Дина Болуарте, първата жена президент на страната, беше единодушно отстранена с решение на Конгреса. Общо 122 от 130 депутати гласуваха за импийчмънт на 63-годишната бивша министърка на развитието и социалното включване. Аргументът - нейната "трайна морална неспособност" да управлява. Последната капка, която преля чашата, беше стрелбата по време на концерт на популярната група Agua Marina, при която бяха ранени петима души, четирима от които музиканти.

Още: Новооткрит град на 3500 години издава тайните на една от най-старите цивилизации

Нарастващо насилие

Инцидентът се превърна в символ на нарастващото насилие, което администрацията на Болуарте не е успяла да овладее или контролира, твърдят критиците ѝ.

Дина Болуарте заемаше поста от 7 декември 2022 г. Тя е първата жена, която става президент на Перу. Член е на марксистката политическа партия „Свободно Перу“ и положи клетва след опита на предшественика ѝ Педро Кастийо да разпусне Конгреса - това доведе до неговия импийчмънт и арест: Бившият президент на Перу остава в ареста за 18 месеца.

Снимка: Getty Images

Иначе Болуарте е адвокат. Тя беше първи вицепрезидент и министър именно при Педро Кастийо. Перу е унитарна полупрезидентска представителна демократична република, в която президентът е едновременно държавен глава и глава на правителството. Изпълнителната власт се упражнява от президента и правителството.

"Ролекс"-и и висока заплата на фона на бедността

Болуарте беше обект на множество разследвания, включително така наречения скандал „Ролексгейт“, в който тя е обвинена, че не е декларирала луксозни подаръци като бижута и часовници „Ролекс“.

Още: Открива се почетно консулство на Перу у нас

През юли Дина Болуарте увеличи собствената си заплата, което предизвика възмущение на фона на нарастващата бедност и инфлация.

Перу остава в дълбока политическа криза – шестима президенти са се сменили само за девет години.