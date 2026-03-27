Два кораба от хуманитарна мисия за Куба са в неизвестност

Мексиканските военноморски сили провеждат издирвателна операция за откриването на два изчезнали ветроходни плавателни съда с девет души на борда от различни националности, които са били част от конвой за доставка на хуманитарна помощ за Куба, предадоха световните агенции. За целите на операцията Мексико е в контакт с Франция, Полша, Куба и САЩ.

От миналата седмица активисти от различни страни отпътуваха от Мексико с плавателни съдове, натоварени с хранителни продукти и други стоки за острова, който е засегнат от петролно ембарго, наложено от САЩ.

Изчезналите плавателни съдове са отплавали от Исла Мухерес в щата Кинтана Ро, в Югоизточно Мексико, миналия петък и е трябвало пристигнат в Хавана между вторник и сряда тази седмица, според информацията на флота. До момента не е било възможно „да се установи комуникация с екипажа или да се потвърди тяхното пристигане“, се посочва в съобщението.

По-рано беше съобщено, че силните ветрове и теченията са усложнили мисията, но първия кораб от флотилията успя да достигне до пристанището на Хавана.

В издирвателната операция участват самолети "Персуадер". Отправен е призив към гражданската и търговската морска общност на Карибите и в Мексиканския залив да съобщят „незабавно“ всякаква информация относно изчезналите кораби.