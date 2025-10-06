Volkswagen спря производството в два германски завода

Производството в заводите на Volkswagen в Цвикау и Дрезден е спряно от тази сутрин за една седмица поради недостатъчно търсене на електрическите модели, съобщи компанията, цитирана от БТА. След прекъсването се очаква производствените линии да бъдат възобновени, но несигурността около бъдещето на заводите остава.

Заводът в Цвикау е най-големият и най-модерен производствен център на "Фолксваген" за електромобили в Европа, в който работят над 9000 души. Въпреки първоначалните планове да бъде ключов елемент от електрическата стратегия на групата слабото търсене и вътрешната програма за съкращаване на разходите доведоха до непълно натоварване на капацитета.

Решение за намаляване на производството е взето и за Долна Саксония, допълва ДПА. В Оснабрюк всяка седмица до края на годината ще има поне по един ден затваряне на производството. Едноседмична пауза е планирана и за октомври. Производствените линии в Емден също ще бъдат спрени за няколко дни,

