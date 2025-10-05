Съд забрани на Тръмп да изпрати войници и в Портланд

Федерален съдия в Орегон временно блокира администрацията на президента Доналд Тръмп да разположи Националната гвардия в Портланд, като в събота се произнесе по дело, заведено от щата и града. Американският окръжен съдия Карин Имъргът издаде заповедта в очакване на по-нататъшни аргументи по делото, като заяви, че относително малките протести, които градът е видял, не оправдават използването на федерални сили, а разрешаването на разполагането им може да навреди на суверенитета на щата Орегон.

Снимка: Getty Images

"Тази страна има дългогодишна и фундаментална традиция на съпротива срещу превишаването на правомощията на правителството, особено под формата на военна намеса в гражданските дела", написа Имъргът. По-късно тя продължи: "Тази историческа традиция се свежда до едно просто твърдение: това е нация на конституционно право, а не на военно положение." Като цяло, на президента се позволява "голяма степен на уважение" да федерализира войските на Националната гвардия в ситуации, в които редовните сили за правоприлагане не са в състояние да изпълняват законите на Съединените щати, каза съдията, но това не е случаят в Портланд.

Още: Убити деца и други в тежко състояние след стрелба в Хюстън, САЩ

Решението на съдията идва, след като държавните и градските власти в Орегон заведоха дело, за да спрат разполагането на войските миналата седмица, ден след като администрацията на Тръмп обяви, че 200 войници от Националната гвардия на Орегон ще бъдат федерализирани, за да защитят федералните сгради, наричайки града "опустошен от война". Властите в Орегон нарекоха характеристиката на Тръмп абсурдна.

Ищците са успели да докажат, че демонстрациите пред сградата на имиграционната служба не са били особено бурни или разрушителни преди издаването на заповедта на президента, пише съдията, и "като цяло протестите са били малки и без инциденти". "Решението на президента просто не е било основано на фактите", пише Имъргът.

Белият дом обжалва

Снимка: Getty Images

След решението, администрацията на Тръмп подаде в събота вечерта обжалване пред 9-ия апелативен съд на САЩ. Според говорителката на Белия дом Абигейл Джаксън, "президентът Тръмп е упражнил законната си власт да защити федералните активи и персонал в Портланд след насилствените бунтове и атаки срещу правоприлагащите органи – очакваме да бъдем оправдани от по-висша инстанция".

Още: Да пробием САЩ с подкупи и шпиони, да смажем Европа: Руски депутат, търсен за убийство, ръси пропаганда (ВИДЕО)

Миналия месец федерален съдия постанови, че разполагането от президента на около 4700 войници от Националната гвардия и морски пехотинци в Лос Анджелис през тази година е незаконно, но позволи на 300-те, които остават в града, да останат, стига да не прилагат граждански закони.

Администрацията на Тръмп обжалва решението и апелативният съд отложи изпълнението на решението на по-нисшата инстанция, докато се разглежда жалбата.

US court bans Trump from deploying troops to Portland



Federal Judge Karin Immergut has temporarily prohibited the US president from sending troops to Portland — at least until October 18.



The ruling states that authorities have provided no evidence that the recent protests have… pic.twitter.com/J1JHYNlahY — NEXTA (@nexta_tv) October 5, 2025

Междувременно, в събота Тръмп одобри разполагането на 300 членове на Националната гвардия в Чикаго. Мярката беше предприета само няколко часа, след като имиграционните власти заявиха, че са влезли в сблъсък с демонстранти в града, управляван от демократите, и са застреляли въоръжена жена, след като тя и други хора се блъснаха с колите си в полицейски патрулки.

Протестите в Портланд се засилиха

В Портланд сградата на Американската имиграционна и митническа служба (ICE) беше място на нощни протести, които обикновено привличаха няколко десетки души през последните седмици, преди да бъде обявено разполагането. Преди обявяването на решението в събота около 400 души, включително семейства с деца и възрастни хора, използващи проходилки, се отправиха към сградата на ICE.

Още: Тръмп изпраща американски военни и в Илинойс

Федералните агенти отговориха с химически средства за контрол на тълпите, включително сълзотворен газ и по-малко смъртоносни оръжия, които разпръскват лютиви топчета. Най-малко шест души бяха арестувани, когато протестиращите достигнаха сградата на ICE, пише "Yahoo".

Още: След призива на Тръмп: И Израел ще освободи заложници