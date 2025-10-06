Нов музей показва личния свят на Фрида Кало (ВИДЕО)

Любяща, сърдечна и с чувство за хумор Фрида Кало е представена чрез лични вещи в нов музей, посветен на живота на мексиканската художничка. "Каса Кало" (Casa Kahlo) отвори врати преди седмица в столицата на Мексико. Той е създаден по инициатива на потомците на художничката, в знак на почит към семейната традиция, белязана от изкуство и чувствителност. Привързаност, деликатност и любов към мексиканските традиции се съчетават в спомените и експонатите, пропити от духа на едно семейство, в което жените са били водещи, отбелязва АФП.

"Това е леля Фрида, това е дъщерята Фрида, това е Фрида, обградена от интимността и сигурността на фамилията", казва Адан Гарсия Фахардо, директор и член на екипа, основал Музея “Каса Кало”.

Изложбата включва девет оригинални творби и безброй лични предмети, както и фотографии, заснети от баща й - Гийермо Кало.

„Посещавайки този музей, научаваме повече за Фрида, но не като художничка, а като жена ... Имам чувството, че това е място, което ѝ принадлежи, където тя може да бъде себе си", казва 19-годишната студентка Аранса Васкес в края на посещението си на музея.

Разположен в южните части на столицата на Мексико, този дом е бил ключов в семейната история на Кало. Тук са живели родителите й. Домът им е бил място за оживени срещи между роднини и приятели, ателието на млади художници, на които Фрида е била учителка, и жилище на сестра й Кристина, която тя наричала "другата половина на живота ми".

Близките отношения с Кристина заемат важно място в изложбата, тъй като къщата е била убежище за художничката в трудни моменти от живота й, свързани с крехкото й здраве, отбелязва АФП.

Тук "Фрида се е чувствала в безопасност (...) тя идва, за да си почине от света, да се дистанцира, да слуша музика, да вика, да пише, да рисува", обяснява Гарсия Фахардо.

