Едуард Сноудън: Един хубав ден Фейсбук спря и светът стана по-здравословно място

„Facebook и Instagram загадъчно спират и един прекрасен ден светът става по-здравословно място“, написа Сноудън в Twitter.

В понеделник потребителите на Facebook, Instagram и WhatsApp по целия свят съобщиха за масови прекъсвания на услугите в продължение на часове. На този фон имаше съобщения и за проблеми в работата на Telegram, Twitter, Google и TikTok.

Според уебсайта Downdetector, който следи прекъсванията на популярни интернет ресурси, потребителите на Facebook, Instagram и WhatsApp в различни страни са се оплакали от мащабни сривове в услугите.

Социалната мрежа Facebook е основана през февруари 2004 г. от 19-годишния тогава американски студент Марк Зукърбърг. Централата се намира в Менло Парк (Калифорния). Facebook притежава също услугите Messenger, WhatsApp и Instagram.

Facebook and Instagram go mysteriously offline and, for one shining day, the world becomes a healthier place. #facebookdown