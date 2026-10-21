Флорида извърши 18-та екзекуция за 2026 г.

Във Флорида бе изпълнена смъртната присъда на 77-годишен мъж, издадена за убийството на заместник-шериф преди четири десетилетия. Това бе 18-ата екзекуция в южния американски щат от началото на тази година. Тя се вписва в политиката на губернатора републиканец Рон Десантис на активно прилагане на най-тежкото наказание по време на последния му мандат на поста.

ОЩЕ: След неуспешната екзекуция в Тенеси: Криста Пайк е в съзнание и говори

Уилям Рийвс бе обявен за мъртъв в 18:12 часа, след като му бе поставена инжекция с три вида препарати в щатския затвор на Флорида близо до град Старк.

Ветеранът от Виетнамската война бил осъден на смърт за предумишлено убийство при утежняващи вината обстоятелства за това, че застрелял заместник-шериф на 23 септември 1986 г.

Рийвс е осмият човек на възраст над 70 години, екзекутиран във Флорида тази година. Този факт подчертава тенденцията към застаряване на осъдените на смърт в САЩ. Повече от половината екзекуции в САЩ тази година са били извършени именно във Флорида - 18 от общо 32, посочва БТА. Миналата година в щата имаше 19 изпълнения на смъртни присъди - повече от когато и да било. Този рекорд ще бъде изравнен, ако планирана за следващия месец екзекуция бъде извършена.

Губернатор Десантис, който напуска поста през януари след два мандата, заяви, че целта му е да въздаде справедливост за семействата на жертвите, които десетилетия наред са чакали изпълнението на смъртните присъди.