Напусналата говорителка на Тръмп с нов грандиозен гаф: Разкри по случайност секретния му план

Кейти Закария, вече бившата говорителка на Доналд Тръмп, която се задържа на поста си едва пет дни, успя да си тръгне от Белия дом с нов гаф. След като започна катастрофално с първия си брифинг и продължи с друг запомнящ се провал за краткото си време на тази длъжност, сега Закария съумя да превърне и сбогуването си във фиаско. Поне за Тръмп. Защото малко след напускането си тя публикува обща снимка с Тръмп от Овалния кабинет, на която се вижда нещо, което не е било предназначено за широката публика.

Анализатори като групата Save East Po забелязаха, че на снимката се вижда карта на бюрото на Тръмп, която видимо е размазана, но въпреки това позволява да се разпознаят очертанията на историческия парк Източен Потомак във Вашингтон. Работата е там, че Тръмп иска да направи голям ремонт на разположеното там голф игрище, за да го направи годно за турнири от световна величина. Но за целта иска да разчисти терена от огромен брой дървета - до момента са били изсечени 400 и намерението му бе сечта да продължи. Само че федерален съдия спря по-нататъшното изсичане. От администрацията на Тръмп обвиниха съдията във "враждебност" и се оправдаха, че проектът ще премине през екологична оценка и тестове за опазване на историческото наследство.

Както обаче коментират от Save East Po, това, съдейки по снимката на Кейти Закария, не отговаря на истината. Явно Тръмп не се е отказал от плана си, смятат те.

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Самата Закария коментира гафа със снимката като заяви, че това била просто една "много сладка снимка", която кой знае защо се опитали да превърнат в нещо скандално.

Но очевидно Тръмп не мисли така, защото снимката го принуди да признае, че не е изоставил плана си за голф игрището. Сега остава да се проследи дали съдът ще му позволи това.

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