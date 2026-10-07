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След неуспешната екзекуция в Тенеси: Криста Пайк е в съзнание и говори

07 октомври 2026, 6:41 часа 443 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images / Guliver
След неуспешната екзекуция в Тенеси: Криста Пайк е в съзнание и говори

Осъдената на смърт в щата Тенеси Криста Пайк, която оцеля след опита да бъде екзекутирана, е в съзнание и говори в болницата, където ѝ се оказва лечение, съобщиха адвокатите ѝ. "Противно на всички очаквания Криста Пайк е в съзнание, говори и продължава да получава спешна медицинска помощ. Въпреки тежките увреждания, които е претърпяла по ръцете, тя все още е окована с белезници към леглото. Възстановяването ѝ е безпрецедентно от медицинска гледна точка. Прогнозата остава неясна, но като минимум очакваме дълъг процес на възстановяване“, се казва в изявление на адвокатите на Пайк.

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Адвокатите ѝ също така заявиха, че са благодарни на екипа за спешна помощ и на медицинския екип в болницата, "които се отнесоха към Криста като към човек и ѝ оказаха изключителна грижа".

Изявлението на адвокатите е първият знак, че състоянието на Пайк се е подобрило, откакто линейка я откара от затвора в Нашвил миналата сряда.

Пайк оцеля, след като ѝ бяха инжектирани две дози пентобарбитал.

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Все още не е ясно дали Пайк ще бъде подложена на нов опит за изпълнение на смъртната присъда, ако се възстанови. Адвокатите ѝ настояват смъртното наказание да не бъде изпълнявано и то да бъде заменено с доживотен затвор без право на предсрочно освобождаване.

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Тенеси Екзекуция Смъртно наказание смъртна присъда Криста Пайк
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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