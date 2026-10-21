ФСБ тероризира и лъже с видеа: Изследване на руска правозащитна организация

От началото на пълномащабната война с Украйна, ФСБ значително разшири производството си на кратки видеоклипове за политически мотивирани криминални дела. Това сочи анализ на руския проект за човешки права "Подкрепа за политическите затворници. Мемориал". Такива видеоклипове имат за цел да демонстрират ефективността на специалните служби на Руската федерация, да наложат своята версия на събитията и да сплашат хора, които властите в Русия смятат за нелоялни.

Изследването се основава на 70 произволно избрани наказателни дела, образувани след началото на пълномащабната инавазия на Русия в Украйна. Всички случаи са "обрисувани" с видеоклипове, направени от служители на ФСБ. Изследователите са анализирали кратки видеоклипове, предимно с продължителност до две минути, които специалните служби са публикували във връзка с конкретни наказателни дела.

Според "Мемориал", от началото на войната споменаванията на ФСБ в телеграм каналите на РИА Новости и ТАСС са се увеличили два до три пъти до средата на 2026 г. Делът на публикациите с участието на ФСБ и прикачени видеоклипове също почти се е удвоил. Съдържанието на видеоклиповете се е променило - повечето вече са свързани с Украйна, включително случаи на тероризъм и престъпления срещу държавната сигурност.

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Изследователите са открили стандартни елементи в такива видеоклипове - оперативни кадри, арест, демонстрация на резултатите от претърсването, транспортиране на заподозрения и признание. Близо две трети от 70-те проучени случая са включвали кадри от ареста, а признанията са били публикувани с приблизително същата честота. Около една четвърт от сцените на арест показват признаци на инсценировка.

Като пример, "Мемориал" посочва случая с руско-италианския анархист Руслан Сидики, осъден за нападение над военно летище и взривяване на железопътна линия (през септември срещу Сидики е образувано друго дело, този път за държавна измяна). Според Сидики в действителност той е бил спрян от полицай близо до дома си и е помолен да отиде в полицейското управление. Във видеото, публикувано от ФСБ, арестът изглежда различно - Сидики се разхожда сред гаражи и е прехванат от автомобил на специалните части. Изследователите твърдят, че между самият арест и заснемането той е бил подложен на мъчения, включително електрошокове.

Друг пример е арестът на Дамян Омеляненко и Артур Шашенок, жители на окупирания от руската армия украински град Бердянск. В действителност те са задържани поотделно, но във видеото се виждат как напускат жилищната си сграда заедно. Изследователите отбелязват и несъответствие: Алексей Макаренко, който изчезна през август, е арестуван във видеото, когато дърветата са голи. Освен това, задържаните бъркат датите на опитите за убийство в своите признания, които според "Мемориал" са били "обстойно репетирани".

В трети случай – арестът на Марк Кислицин в Москва – операторът е заел изгодна позиция, от която да заснеме ареста, още преди пристигането на специалните части. Един от служителите по сигурността демонстративно държи пистолет, въпреки че, както отбелязват изследователите, задържаният не е оказал въоръжена съпротива.

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"Мемориал" подчертава, че видеозаписите на ФСБ не могат да се считат за надеждни доклади за разследвания - те комбинират реални и инсценирани кадри, а датата на публикуване не е задължително да съвпада с датата на събитията. Според обвиняемите, признанията често се записват на няколко дубъла, а желаната формулировка се извлича чрез заплахи и мъчения.

Изследователите на "Мемориал" стигат до заключението, че подобни материали се използват за създаване на атмосфера на тотален контрол, сплашване и деморализиране на несъгласните и демонстриране на ефективността на службите за сигурност. Освен това, видеоклиповете могат да бъдат използвани за оказване на натиск върху роднините на задържаните, дискредитиране и изнудване. "Мемориал" смята, че системата за видеопродукция е част от по-широк модел на насилие, разпространен в руските служби за сигурност.