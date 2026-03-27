На Тръмп вече му е скучно с Иран, а ранените американски войници са над 300

27 март 2026, 17:25 часа 395 прочитания 0 коментара
На Тръмп вече му е скучно с Иран, а ранените американски войници са над 300

Американският президент Доналд Тръмп е почнал да се отегчава от войната в Иран и на психическо ниво гледа към "светлото бъдеще", като се мъчи да продължи напред. Това казват източници от Белия дом за MS Now.

Още: Иранските атаки пратиха войниците на САЩ "хоум офис", Техеран ги плаши с удари по хотели

"Президентът Тръмп започва малко да се отегчава от Иран. Не че съжалява или нещо подобно - просто му е скучно и иска да продължи напред", твърди източник на изданието.

Материалът изобщо не е особена изненада предвид непостоянния характер на САЩ - има и медийни материали, че той изобщо не е очаквал войната да продължи толкова.

Междувременно, ABC съобщи, че най-малко 303 американски войници са ранени близо месец след началото на войната с Иран. Повечето наранявания представляват травматични мозъчни увреждания, причинени от атаки с дронове и експлозиви - от съответната взривна вълна.

От ранените 273 са се върнали на служба, докато 10 са в сериозно състояние и лечението им трябва да продължи - Още: С един удар с дронове Иран е ранил тежко почти 40 американски войници

Междувременно, Централното военно командване на САЩ публикува ново видео с поразени ирански военни обекти и военна техника:

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев
