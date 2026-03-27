На Тръмп вече му е скучно с Иран, а ранените американски войници са над 300

Американският президент Доналд Тръмп е почнал да се отегчава от войната в Иран и на психическо ниво гледа към "светлото бъдеще", като се мъчи да продължи напред. Това казват източници от Белия дом за MS Now.

"Президентът Тръмп започва малко да се отегчава от Иран. Не че съжалява или нещо подобно - просто му е скучно и иска да продължи напред", твърди източник на изданието.

Материалът изобщо не е особена изненада предвид непостоянния характер на САЩ - има и медийни материали, че той изобщо не е очаквал войната да продължи толкова.

Междувременно, ABC съобщи, че най-малко 303 американски войници са ранени близо месец след началото на войната с Иран. Повечето наранявания представляват травматични мозъчни увреждания, причинени от атаки с дронове и експлозиви - от съответната взривна вълна.

От ранените 273 са се върнали на служба, докато 10 са в сериозно състояние и лечението им трябва да продължи.

Междувременно, Централното военно командване на САЩ публикува ново видео с поразени ирански военни обекти и военна техника:

U.S. forces continue to eliminate the Iranian regime’s ability to project military power beyond its borders. pic.twitter.com/r2jAincxxd — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 27, 2026