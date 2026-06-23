Решавам проблеми. Мога да ги решавам бързо, включително с Биби

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп - в отговор на въпрос какво ще прави, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху отказва да изтегли израелската армия от Южен Ливан. Тръмп беше притиснат по темата, защото мирът в Ливан е считан от Иран за неотменима част от сегашното споразумение със САЩ.

Президентът на САЩ първоначално каза, че не знаел за думите на Нетаняху, който е издирван от Международния наказателен съд в Хаза за военни престъпления в Газа. След това "измисли" поредната запомняща се сентенция:

Нетаняху: Израелската армия има пълна свобода на действие срещу всяка заплаха в Южен Ливан

Reporter: Netanyahu says his forces are not leaving Lebanon.



Trump: We are going to take a look at it. I am a problem solver; I can solve problems fast, including with Bibi. pic.twitter.com/NnGE1fgYLP — Clash Report (@clashreport) June 22, 2026