Спорт:

Решавам проблеми. Мога да ги решавам бързо, включително с Биби

23 юни 2026, 7:15 часа 379 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Решавам проблеми. Мога да ги решавам бързо, включително с Биби

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп - в отговор на въпрос какво ще прави, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху отказва да изтегли израелската армия от Южен Ливан. Тръмп беше притиснат по темата, защото мирът в Ливан е считан от Иран за неотменима част от сегашното споразумение със САЩ.

Президентът на САЩ първоначално каза, че не знаел за думите на Нетаняху, който е издирван от Международния наказателен съд в Хаза за военни престъпления в Газа. След това "измисли" поредната запомняща се сентенция:

Нетаняху: Израелската армия има пълна свобода на действие срещу всяка заплаха в Южен Ливан

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Доналд Тръмп Ливан цитати
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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