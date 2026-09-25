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"Стига унижение на България": Форумът за демократично действие поиска отговори от Йотова

25 септември 2026, 14:13 часа 1088 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
"Стига унижение на България": Форумът за демократично действие поиска отговори от Йотова

Форумът за демократично действие излезе с остра позиция срещу президента Илияна Йотова заради разминаването около българското участие в декларацията за мир в Украйна, представена по време на 51-вата сесия на Общото събрание на ООН. От организацията настояват държавният глава да даде ясни отговори за позицията си по документа и определят случилото се като "поредно петно на срам" за България.

"Стига унижение на България", е озаглавена позицията на Форум за демократично действие, в която се посочва, че на 23 септември десетки държави, сред които всички членове на Европейския съюз, са оповестили декларация за мир в Украйна, към която е посочено и името на България.

Декларацията

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В позицията си Форумът за демократично действие припомня основните акценти в документа. Според организацията декларацията потвърждава, че Уставът на ООН гарантира суверенитета, независимостта и териториалната цялост на всички държави членки, както и правото им на самозащита.

Документът изразява и солидарност с Украйна заради продължаващата война, както и загриженост от атаките срещу цивилното население и гражданската инфраструктура.

Сред останалите акценти, изброени от Форума, са призивите за пълно спазване на международното хуманитарно право и защита на мирното население, както и за гарантиране на сигурността в Черно море и свободата на търговското корабоплаване.

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В декларацията се отправя и призив Русия да приеме "пълно, незабавно и безусловно прекратяване на военните действия", което според документа е необходима предпоставка за започването на реални преговори за мир. Посочва се също необходимостта от връщане на насилствено изселените и депортирани украински граждани, включително деца, както и от размяна на военнопленници. Още: "Твърди ли Йотова, че Кая Калас лъже?": Надежда Йорданова с питане и критика към президента (ВИДЕО)

"Йотова се отметна от дадената подкрепа"

Според Форум за демократично действие след оповестяването на декларацията президентът Илияна Йотова се е дистанцирала от българската подкрепа за документа.

"Впоследствие, неизвестно по какви причини Президентът г-жа Йотова, като представител на България се отметна от дадената подкрепа за Декларацията", се казва в позицията.

От организацията определят това като "срамно и недопустимо за държавен глава" и допълват: "Това хвърля поредно петно на срам и върху всички нас, гражданите на България." Още: "Грандиозен скандал": Управляващите пазят външния министър от изслушване за Йотова и Украйна

Самата Йотова заяви, че декларацията не се подписва и че България не е имала възможност да изрази резерви по текста. Министерството на външните работи от своя страна посочи, че България се е присъединила към документа в контекста на европейското единство, като уточни, че националната позиция на страната не е отразена изцяло.

"На чия страна стои?"

Авторите на позицията настояват президентът да даде конкретни обяснения за отношението си към документа и към принципите, заложени в него.

"Военната агресия винаги има извършител и потърпевш, както във физическо, така и в морално отношение и условности няма", заявяват от Форума. Още: "Това позорно и малодушно поведение ни обрича на изолация": Мирчев обвини Йотова, че е показала България като наведена и страхлива

От организацията поставят и директен въпрос към Йотова: "Тя, която на думи е за постигането на мир, трябва ясно да заяви защо е против спирането на военните действия, защо е против спазването на Устава на ООН и принципите на международното право".

Според авторите президентът трябва да обясни и позицията си по отношение на правото на държавите на суверенитет, териториална цялост и самозащита.

"Смята ли г-жа Йотова, че и България, ако срещу нея бъде извършена военна агресия не трябва да се защитава, а трябва да се подчини на агресора?", питат от Форума за демократично действие.

В позицията се отправя и въпрос към Йотова в качеството ѝ на върховен главнокомандващ: "Като върховен главнокомандващ, президентът Йотова трябва да каже защо агресията не трябва да се отблъсква с оръжие в ръка и за какво тогава въобще ни трябва армия." Още: ГЕРБ за поведението на България в ООН: Кандидатът Йотова се разграничи от президента Йотова (ВИДЕО)

Въпросите за Черно море и украинските българи

От Форум за демократично действие настояват държавният глава да обясни и позицията си по отношение на сигурността в Черно море.

"Президентът г-жа Йотова трябва ясно да каже защо е против гарантирането на сигурността в Черно море", се казва в позицията.

Организацията поставя акцент и върху българската общност в Украйна, като посочва, че подкрепата за декларацията е свързана и с призивите за защита на цивилното население.

"Г-жа Йотова трябва ясно да каже защо се отмята и от подкрепата за стотиците хиляди украински българи, върху чиито домове се сипят бомбите на агресора", заявяват от Форума.

Посещението на руския патриарх

В позицията е включен и въпрос, свързан с посещението на руския патриарх Кирил в България през 2018 г., когато Йотова беше вицепрезидент.

"Тези отговори са също така важни, както и отговорите на въпросите какво я накара, като вицепрезидент и жена да коленичи на бетона на летище София, да склони глава и да целуне ръка на руския патриарх, когато той дойде да унижи България в сърцето на държавната ни власт", пишат от организацията.

От Форум за демократично действие подчертават, че Йотова дължи отговори на българските граждани, които призовава да я подкрепят в президентската надпревара.

Позицията завършва с остър политически призив към държавния глава: "Г-жа Йотова носи срам и унижение на България и тя не трябва да бъде държавен глава!"

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Илияна Йотова ООН Форум за демократично действие
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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