Роналдо и Мъск на звездната вечерята на Тръмп за саудитския престолонаследник (ВИДЕО)

Футболната суперзвезда Кристиано Роналдо, най-богатият човек в света - Илон Мъск, и шефът на "Nvidia" - компанията с най-голяма пазарна капитализация в света, бяха сред гостите на вечерята, която президентът на САЩ Доналд Тръмп даде в Белия дом в чест на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, предаде Ройтерс. (Видео вижте ТУК). Роналдо, който е отбелязал в кариерата си над 950 гола, играе сега в саудитския "Ал Насър". Мажоритарният собственик на отбора, с който с който португалецът има договор до 2027 г., е саудитският Публичен инвестиционен фонд.

ОЩЕ: САЩ предоставиха на Саудитска Арабия статут на основен съюзник извън НАТО (ВИДЕО)

Илон Мъск се появи за втори път заедно с Тръмп, след като двамата се скараха сериозно по-рано тази година. Преди това милиардерът финансира предизборната кампания на републиканеца и бе близък с него. Присъствието на собственика на компании като "Tesla" и "SpaceX" може да е знак за помирение с президента.

Главният изпълнителен директор на производителя на чипове "Nvidia" Дженсън Хуанг също бе сред гостите.

ОЩЕ: Тръмп опроверга разузнаването: Саудитският престолонаследник не е знаел нищо за убийството на Хашоги (ВИДЕО)

Мъск и Хуанг също така ще са сред участниците в дискусия за напредъка в областта на изкуствения интелект, която ще се състои на американско-саудитски инвестиционен форум във Вашингтон. "Този ​​разговор ще проучи нововъзникващите сили, оформящи следващата вълна на технологичния прогрес, като ще подчертае архитектурите, моделите и инвестициите, които ще доведат до едно по-интелигентно и взаимносвързано бъдеще", пише в документ, с чието съдържание агенцията се е запознала.