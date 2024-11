Иск за милиарди: Тръмп съди влиятелна медия и издателство

Доналд Тръмп заведе дела за милиарди срещу влиятелна медия и издателство. Новоизбраният президент ги обвинява в „политическо преследване“.

Още: Какви са вариантите Тръмп да спре войната в Украйна: Говори доц. Искрен Иванов (ВИДЕО)

Доналд Тръмп иска 10 милиарда долара от The New York Times и Penguin Random House за статии, които според него са клеветнически. Адвокатите на Тръмп заведоха дела и срещу други медии, сред които CBS News и The Daily Beast, обвинявайки ги в политически пристрастия и намеса в изборите.

Още: Още назначения на Тръмп: Стивън Чун поема връзките с обществеността