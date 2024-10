Изборите в САЩ ще решат съдбата на Украйна. Какво мислят избирателите?

Победителят в президентските избори в САЩ през ноември ще диктува правилата на играта в конфронтацията между Киев и диктатора Владимир Путин. Ексклузивно проучване, проведено за Newsweek, установи, че привържениците на Доналд Тръмп са по-склонни да се противопоставят на допълнително финансиране за Украйна, отколкото гласоподавателите на Камала Харис.

От началото на войната в Украйна САЩ станаха най-големият донор на военна помощ за Киев. От февруари 2022 г. Конгресът на САЩ прие 5 законопроекта, предоставящи 175 милиарда долара за подкрепа на Украйна.

Финансирането на Киев се превърна в пречка за кандидата на Републиканската партия Доналд Тръмп, който се противопоставя на продължаващата помощ за Украйна и критикува президента Володимир Зеленски, че не е постигнал сделка за прекратяване на военните действия с Русия. Още: Зеленски е като Ейбрахам Линкълн. Дори не мога да си представя как спи нощем: Осъден в Русия режисьор (ВИДЕО)

Кандидатът на Демократическата партия Камала Харис даде обширно интервю за "60 минути" по CBS на 7 октомври. Тя заяви, че ако спечели президентските избори, няма да обсъжда уреждането на войната без участието на Украйна. Харис също обеща да продължи политиката на настоящия държавен глава Джо Байдън по отношение на помощта за Киев.

"Американските гласоподаватели не го знаят, но всички избори в САЩ от 2012 г. насам са свързани с бъдещето на Украйна. Гласоподавателите на Харис и Тръмп имат различни възгледи за ролята на САЩ в конфликта в Украйна, така че тези избори няма да бъдат изключение", каза Филип ван Шелтинг, директор изследвания в Redfield & Wilton Strategies.

Настоящата статия е част от анкета за проследяване от Newsweek, която задава въпроси на американците през последните 16 месеца по теми, включително абортите, имиграцията и войната в Украйна. Тези данни се основават на проучвания, проведени от Redfield & Wilton Strategies за Newsweek между юли 2023 г. и октомври 2024 г. Бяха проведени общо 19 проучвания, обхващащи 34 800 имащи право на глас в САЩ, по ключови въпроси, свързани с изборите през 2024 г. Още: Bloomberg: Има ли наистина план, който ще сложи край на войната в Украйна?

Redfield & Wilton Strategies установи, че делът на вероятните гласоподаватели на Харис, които биха искали САЩ да помагат на Украйна „до победа“ във войната, се е увеличил от 40% през юли до 53% в последното проучване на 6 октомври.

Общо 40% от поддръжниците на Тръмп заявиха през октомври, че Вашингтон трябва да "преразгледа" нивото си на подкрепа. Последното проучване също установи, че 26% от вероятните гласоподаватели на Тръмп считат, че подкрепата на САЩ трябва да приключи незабавно, което е с 10% повече от преди. Тогава само 16% от гласоподавателите бяха на това мнение.

"Кандидатите са последователни в своята реторика по отношение на Украйна", констатира Робърт Ортунг, професор по международни отношения в университета "Джордж Вашингтон". "Харис силно подкрепя Украйна и усилията на администрацията да попречи на Русия да спечели войната", каза той пред Newsweek. Още: "Взаимните обвинения продължават": Камала Харис нарече Тръмп "фашист" (ВИДЕО)

"Тръмп и Дж. Д. Ванс ясно дадоха да се разбере, че не са ентусиазирани да помогнат на Украйна и направо казаха, че ще разрешат конфликта според условията на Путин. Повечето американци разбират какъв е залогът, че поражението на Украйна би представлявало реална заплаха за Европа и американските интереси на европейския континент", каза Ортунг.

"Възгледите на американците относно международните конфликти и войни зависят от редица променливи, включително партийната принадлежност, раса, пол, етнос и поколение", счита Дан Колдуел, почетен професор по политически науки в университета "Пепърдайн" в Калифорния.

"Младите поколения е по-малко вероятно да подкрепят икономическата и военна помощ за Украйна, отколкото по-възрастните. В същото време политическата ориентация е най-силният белег за отношението към Украйна и това ясно се вижда в позициите на всеки кандидат за президент", отбеляза Колдуел пред Newsweek. Още: Призив: Европа трябва да се защити от Доналд Тръмп

Социологическите проучвания показват също, че около 1/3 от американския електорат е убеден, че Вашингтон трябва да подкрепя Украйна, докато Владимир Путин, който е издирван от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца, не бъде победен. Общо (към 6 октомври) 34% от респондентите са съгласни, че САЩ трябва да продължат да подкрепят Киев, "докато Украйна победи", леко увеличение спрямо 31% през септември.

Подкрепата за Украйна сред американските избиратели достигна своя връх през март (39%). Тя остава между 31% и 35% през 16-те месеца, през които Redfield & Wilton Strategies провеждат проучването.

"Около 1/3 от респондентите считат, че е необходимо да се подкрепя Украйна до нейната победа; друга 1/3, че е необходимо да се преразгледа помощта на Киев в случай на удължаване на войната; около 15% считат, че САЩ трябва незабавно да спрат всякаква помощ Украйна", каза Филип ван Шелтинг. Той отбеляза, че мъжете подкрепят повече Украйна (40%), отколкото жените (29%), а сред бейби бума мнозинството също споделя такива възгледи (43%). Още: Politico: Тръмп отказва да покаже данъчните си декларации - защо?

Последното проучване, проведено през октомври, показа, че 16% от всички анкетирани искат САЩ незабавно да прекратят подкрепата си за Украйна. За последните 16 месеца тези цифри варират от 14 до 17%.

Проучването също така попита американците дали считат, че защитата на Украйна е "жизненоважна за интересите на Съединените щати". Около 45% от анкетираните са съгласни с тази теза, докато 15-20% не са. Според Филип Ван Шелтинг сред вероятните гласоподаватели на Харис 66% са съгласни с това твърдение, докато сред вероятните гласоподаватели на Тръмп само 34% го подкрепят.

На трите предишни избора в САЩ гласоподавателите не осъзнаваха колко важен е гласът им за Украйна. "Този път много американски избиратели разбират какъв е залогът и затова някои от тях може да гласуват по съответния начин", добави той. Още: Politico: Тръмп отказва да покаже данъчните си декларации - защо?

Същевременно украинският президент Володимир Зеленски счита, че дори Тръмп да е следващият американски президент, и републиканците, и демократите подкрепят като цяло Украйна. "Безусловно, ако САЩ изцяло прекроят политиката си за подкрепа на Украйна, ще ни е много трудно и ще трябва и ние да мислим какво да правим", каза Зеленски пред Times of India, подчертавайки изрично, че това е сценарий за бъдещето само при пълен отказ на Вашингтон да подкрепя Киев: "Не сега, а само тогава".

Автор: Брендън Коул

Превод: Ганчо Каменарски

President Zelensky on the upcoming US election: "Not everything depends on the US elections ... We don't know who will be the next president, but certainly, the two-party support of Ukraine will continue.



We will certainly find it difficult if the policy [towards Ukraine]… pic.twitter.com/y3jKBR3QFr