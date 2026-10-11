Изписаха от болницата Криста Пайк, оцеляла след екзекуция със смъртоносна инжекция

Оцелялата при опита на властите в щата Тенеси да изпълнят смъртната ѝ присъда с инжекция Криста Пайк е била върната в затвора, съобщиха нейните адвокати, предадоха световните агенции.

50-годишната Пайк е била изписана от болница и отново настанена в женския затвор, в който се намираше продължение на 30 години, се казва в изявлението.

„Тя е благодарна на екипите за спешна помощ и на медицинския екип за грижите им при тези извънредни обстоятелства. Тя продължава да получава медицинска помощ в затвора, а ние ще продължим да следим възстановяването ѝ“, заявиха нейните адвокати.

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Първият оцелял след смъртоносна инжекция

Пайк беше хоспитализирана, след като оцеля при прилагането на две дози пентобарбитал по време на опита на щатските власти да я екзекутират на 30 септември. Смъртната присъда на Пайк е за убийството на нейната съученичка Колийн Слемър през 1995 г., извършено чрез побой и удари с нож.

Според Информационния център за смъртното наказание Пайк е първият човек, оцелял след поставянето на смъртоносна инжекция.

Департаментът за изпълнения на наказанията в щата Тенеси на този етап не казва какво точно се е объркало при изпълнението на смъртната присъда. Медицински специалисти и експерти по смъртоносните инжекции насочват вниманието си към възможността проблем с интравенозната система да е довел до натрупване на препарата в тъканите ѝ, вместо той да попадне в кръвообращението.

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В съдебен документ адвокатите на Пайк са написали, че „очевидно в нито един момент никой от екипа по изпълнението на екзекуцията не е установил, че интравенозните системи не са били поставени правилно“.

Неуспешната екзекуция отново насочи общественото внимание към начина, по който щатът Тенеси изпълнява смъртните присъди, предаде БТА.

След случая губернаторът на Тенеси Бил Лий отложи единствената друга планирана екзекуция в щата за тази година и разпореди проверка на причините за провала. Ръководителят на щатската затворническа система подаде оставка след неуспешния опит за екзекуция.

В началото на процедурата Пайк е била попитана дали иска да направи последно изявление. Тя говорила за това, че е в мир със себе си.

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Около пет минути по-късно тя повдигнала глава и казала, че я боли ръката. По-късно изглеждало, че губи съзнание, но се чувало как диша тежко и хрипти, докато присъстващите журналисти не били изведени от залата за наблюдение почти 90 минути след началото на екзекуцията. Линейка откарала после Пайк в болница, където в даден момент тя беше в критично състояние, но после започна да се възстановява.