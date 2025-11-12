В САЩ: Изплуваха нови писма на Джефри Епщайн, в които се споменава Доналд Тръмп

Комитетът по надзор на Камарата на представителите на САЩ публикува нови писма от делото на осъдения педофил и търговец с хора Джефри Епщайн. В документите настоящият американски президент Доналд Тръмп се споменава няколко пъти. В кореспонденция с Гислейн Максуел Епщайн пише, че Тръмп е „куче, което още не е залаяло“, като добавя, че предполагаема жертва е „прекарала много часове“ в неговия дом заедно с Тръмп. Контекстът на забележката остава неясен.

Още: Доналд Тръмп кацна в Лондон, активисти организираха необичаен протест срещу него (ВИДЕО)

В друго писмо Епщайн твърди, че Тръмп „знаел за момичетата“ и „помолил Гислейн да спре“. Документите също подсказват, че Епщайн и писателят Майкъл Уолф са обсъждали изнудването на Тръмп в началото на неговата президентска кампания през 2015 г. От Белия дом нарекоха документите опит за дискредитиране на президента.

Democrats release Epstein letters referencing Trump



The U.S. House Oversight Committee has published new letters from the case of convicted pedophile and sex trafficker Jeffrey Epstein, in which President Donald Trump is mentioned several times.



In correspondence with Ghislaine… pic.twitter.com/9xnmV1Z1Kl — NEXTA (@nexta_tv) November 12, 2025

Междувременно демократи настояват за публикуване на всички досиета на Епщайн, обвинявайки администрацията в „скриване на подробностите“ около връзката на Тръмп с финансиста. Тръмп многократно е отричал да има някакво познание за престъпленията на Епщайн.

Предишни случаи

Това не е първият път, в който се твърди, че името на Тръмп изплува в документи, свързани с покойния финансист. Припомняме, че през август агенция Блуумбърг обяви, че Федералното бюро за разследвания на САЩ е редактирало документите по делото на финансиста Джефри Епстийн, като е скрило имената на президента на страната Доналд Тръмп и други известни хора. По данни на изданието името на Тръмп е било заличено от документите от група сътрудници на ФБР, която е извършвала окончателния обзор на файловете. Става въпрос за сътрудници на бюрото, които отговарят за спазването на Закона за свободата на информацията. На тях е било постановено да изучат архива на делата и да определят какви документи може да бъдат публикувани.

В крайна сметка по време на проверката сътрудниците на ФБР са открили множество споменавания на Тръмп и други известни хора във файловете на Епстийн. Bloomberg уточнява, че само по себе си споменаването на техните имена не трябва да се смята за доказателство за престъпление или дори намек за правонарушение. В какъв контекст са се споменавали техните имена не е известно.

Още: WSJ: Министерството на правосъдието уведомило Тръмп, че името му фигурира в делото "Епстийн"

По думите на източниците на Bloomberg името на действащият президент на САЩ е било скрито във файловете на Епстийн, тъй като към момента на началото на федералното разследване срещу финансиста през 2006 г. Тръмп е бил частно лице.

Познанството

Доналд Тръмп е бил познат с Джерфи Епстийн, а след неговата смърт нееднократно е изказвал теорията, че финансистът е водил "списък с клиенти", на които е предоставял непълнолетни момичета за секс. По думите му в този списък е могло да има имена на демократи. Тръмп обеща да публикува списъка след връщането си на президентския пост. Но наскоро администрацията на Тръмп заяви, че такъв списък не съществува. Това предизвика критика по адрес на лидера на САЩ от най-преданите му поддръжници от MAGA.

Още: Самоубил ли се е Джефри Епстийн? ФБР разполага с категорично доказателство (ВИДЕО)

Гилейн Максуел пък е бивша светска личност, дъщеря на медийния магнат Робърт Максуел и поддържала дългогодишна връзка с Епщайн. През 2021 г. е призната за виновна в сексуален трафик на деца и други престъпления във връзка с американския финансист и сексуален престъпник Джефри Епстийн и е осъдена от съда в Ню Йорк на 20 години затвор на 28 юни 2022 г. Припомняме, че самият Епщайн почина в килията през август 2019 година, като официалната версия е, че се е самоубил. Това обяснение предизвика най-различни конспиративни теории – от това, че е убит, до това, че не е умрял, а е бил отведен на безопасно място от влиятелни хора, свързани с него.