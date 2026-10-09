Като риба скат, но в небето: Представиха първия пътнически самолет без прозорци

Американският стартъп JetZero представи дизайн на необичаен пътнически самолет без прозорци. По форма той наподобява морски скат като за разлика от класическите самолети, корпусът и крилата плавно преливат един в друг и се сливат.

Според разработчиците, самолетът ще може да превозва приблизително 250 пътници на разстояние до 9300 км и ще консумира до 50% по-малко гориво от конвенционалните самолети от подобен клас. Двигателите ще са разположени в задната част на самолета, за да се намали допълнително съпротивлението. Тепърва предстои да се работи по самолета, да премине през тестове и да получи необходимите разрешителни.

Самолетът ще има няколко отделни зони за пътници, по-просторни седалки и допълнително място за ръчен багаж. За да не изпитват пасажерите клаустрофобия, се обмисля дали да има прозорци на тавана или цифрови екрани, проектиращи изображения отвън.

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Компанията планира да проведе първия демополет през 2027 г., а търговските полети ще започнат чак през 30-те години на XXI век.

ON SEPTEMBER 15: JetZero started bringing in a used engine for a cabin you sit inside the wing. It has not flown. I follow stories like this for my work at Drake Foundry. Follow for more innovation. Sources: JetZero, AIRLINE VIDEOS (@AIRLINEVIDEOS), Aviation Week https://t.co/tZLbaaEzt5 — Bradford Manning (@bradfordwashere) October 5, 2026