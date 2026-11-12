Нов удар по Благомир Коцев: Прокуратурата го изправя пред съда и като бивш областен управител

Софийската градска прокуратура (СГП) внесе в Окръжен съд - Варна обвинителен акт срещу кмета Благомир Коцев за опит съзнателно да сключи неизгодна сделка в качеството си на областен управител на област Варна. Обвинението се отнася за периода от 1 април до 2 август 2022 г. и е по чл. 220, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Наказателния кодекс, съобщи държавното обвинение. В този период областен управител на Варна е настоящият кмет на морската столица Благомир Коцев.

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Предмет на обвинението е договор за пряко възлагане на правни услуги, сключен на 1 април 2022 г. между Областна администрация – Варна и адвокатско дружество. С допълнително споразумение от 2 август 2022 г. окончателната стойност на услугите по договора е определена на 23 256 лв. с ДДС.

Според обвинителния акт през разглеждания период в две дирекции на областната администрация са работили общо седем служители с юридическо образование. Всички те са имали право да представляват администрацията по съдебни дела. В рамките на щатното правно обслужване са се извършвали и дейности по правно подпомагане на областния управител, проверка на законосъобразността на актове и изготвяне на вътрешни актове.

Договорът с адвокатското дружество е обхващал правни консултации, проучване на конкретни казуси, изготвяне на документи, включително за съдебни производства, и проверка на законосъобразността на договори и други документи. Според прокуратурата тези услуги са се припокривали с дейности от обхвата на щатното правно обслужване и наличният състав е бил достатъчен за изпълнението им.

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Според обвинението от сделката е могло да произлезе значителна вреда за областната администрация. По договора са платени 11 808 лв., а сумата от 11 448 лв. по втората фактура е останала неплатена след освобождаването на Коцев от длъжността областен управител.

Разследването по делото е извършено от Следствен отдел при Софийска градска прокуратура под надзора на СГП. Предстои Окръжен съд - Варна да насрочи разпоредително заседание по делото.