"Боташ трябва да се плаща все някога": Реакции след като природният газ поскъпна с 32%, а сега готвят нов скок с 14%

След като на 2 ноември беше утвърдена нова цена на природния газ от 58,43 евро за мегаватчас – увеличение с 32.52% спрямо октомври, сега общественият доставчик "Булгаргаз" предлага в заявлението си до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) природният газ да поскъпне с още 14,38% от 1 декември.

Ако регулаторът одобри предложението, цената на природния газ ще достигне 66,83 евро за мегаватчас без цените за достъп и пренос, акциз и ДДС. В предложената цена са включени компонент от 0,76 евро/MWh за дейността "обществена доставка" и компонент от 0,16 евро/MWh, покриващ разходи за съхранение на природен газ.

Новината предизвика недоволство у граждани и експерти.

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"Управляващите обещаха битка с олигархията, но врагът им са гражданите"

"След като едва преди седмица цената на природния газ беше повишена с 32.5%, Булгаргаз предлага нови 14.4% отгоре от 1 декември. Няма как да е иначе, след като дружеството е в практически фалит след рекордните загуби от Боташ и дълга на Топлофикация София, който впрочем още не е осчетоводен като загуба", написа депутатът от „Демократична България“ Владислав Панев.

"Факт е, че цените в Европа растат (макар да има 15% спад отпреди 2 седмици), но е и факт, че именно заради тези два висящи воденични камъка няма резерви. Добре поне, че не сме много зависими от природния газ, както един Голям шлем искаше да ни направи. Че виждаме какво се случва с икономиките на истински зависимите", добави той.

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"Газът поскъпна с 32,5%, а сега се иска ново увеличение от 14%. Инфлацията изяжда доходите, а правителството не предлага адекватни мерки за защита на хората. Вместо да се бори с олигархията, властта посяга на трудовите права на личните асистенти и се опитва да регулира дори кой на кого може да подари домашна ракия. Управляващите обещаваха битка с олигархията. Оказа се, че най-големият им враг са обикновените български граждани", заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

"Готвят се да ни сурвакат с още 14% за газа през декември. Боташ трябва да се плаща все някога", написа зам.-областният управител на област Габрово Ивелин Стоянов.

""Булгаргаз“ поиска ново увеличение на цената на природния газ от 1 декември - този път с 14,38%. Само преди дни цената беше увеличена с рекордните 32,5% със задна дата от 1 ноември. Сега искат ново поскъпване върху вече увеличената цена. Може би е време да си припомним дупнишките барикади. Защото Дупница никога не е била град, който се примирява, когато чашата прелее", написа местният експерт в недвижимите имоти Асен Кирилов.

"Това вече е дране! Булгаргаз поиска поредно поскъпване на природния газ от 1 декември. Този път с 14,38%. Вече го увеличиха с рекордните 32.5% със задна дата (от 1.XI), заради втория тур на президентските избори. Сега върху новата цена. Мръснишки прогресистки номера! Цените си ги искат повишени вече всеки месец, а протоколът към договора с "Боташ", който фалира енергетиката ни, го крият на живот и смърт! Сега "Боташ" го плащаме солидарно и много всички. От отопление, производствени разходи, зеленчуци, хляб и всичко свързано с употреба на газ. Има ли небето таван за прогресистката наглост е единственият въпрос в тази ценова спирала? Оставка за самозабравилите се!", призова политологът и бивш началник на кабинета на Румен Радев Калоян Методиев.