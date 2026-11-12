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Ще могат да работят допълнително: ПБ обясни идеите си за личните асистенти

12 ноември 2026, 12:05 часа 749 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ще могат да работят допълнително: ПБ обясни идеите си за личните асистенти

Всички майки на деца с увреждания ще продължат да бъдат асистенти на своите деца, но в същото време ще имат възможност, ако имат възможност, да работят допълнително. Така депутатът Иван Янев от "Прогресивна България" обясни промените в Закона за личната помощ, които според опозицията засягат трудовите права на личните асистенти и ги ощетяват. 

От "Прогресивна България" внесоха разяснение, че промяната в договорите се налага, тъй като досега личните асистенти не са имали право да работят допълнително. Това е така, защото досега договорите им са били по Кодекса на труда и това е изключвало допълнителна работа. 

Със смяната на статута на договора, такъв специален по Закона за личната помощ се осигурява възможност на лицата, които гледат своите деца и близки да работят по основно трудово правоотношение, както и да бъдат държавни служители, и да полагат грижа. Това е съществена промяна и тя тепърва ще бъде усетена, смятат от "Прогресивна България". ОЩЕ: "Ощетяват децата с увреждания и семействата им": ГЕРБ призова ПБ да оттеглят Закона за личния асистент (ВИДЕО)

Акцентът е върху човека с увреждане

"В Закона за личната помощ акцентът минава върху човека с увреждане. Развързваме всички автоматизми и социалният пакет, въпреки свръхдефицита, е осигурен и няма да има хора, които да бъдат лишавани от социални пидобивки", категоричен е Янев. 

Той побаче уточни, че се разширява кръгът на асистентите и вече такива ще могат да бъдат както държавни служители с близки хора с увреждания и хора от свободни професии като адвокати. 

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"Основното нещо, с което ние тябва да се справим, са фалшивите ТЕЛК решения. Те ощетяват реалните хора с увреждания. Това го правим през Закона за здравето", обясни Янев. ОЩЕ: "Не се прави по този начин": ДБ е против орязването на правата на личните асистенти

 

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Хора с увреждания лични асистенти Закон за личната помощ Иван Янев Прогресивна България 52 Народно събрание
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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